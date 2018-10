Aviapartner staakt ook op dinsdag verder

Op de vijfde stakingsdag werd nog altijd geen akkoord gevonden in het sociaal overleg met de leidinggevenden van bagageafhandelaarAviapartner. Al lag dat in de lijn van de verwachtingen, want doorheen de dag werd al duidelijk dat bonden en directie nog geen centimeter naar elkaar toe waren gegroeid. Het overleg zit muurvast.

Na alweer een lange dag van voorstellen en tegenvoorstellen volgt dinsdag, op de zesde stakingsdag, om 11 uur eerst een solidariteitsactie voor het personeel van Aviapartner in de vertrekhal van Brussels Airport. Sympathisanten worden uitgenodigd om de werknemers een hart onder de riem te steken. Nadien wordt het sociaal overleg voortgezet, maar om hoe laat is nog niet duidelijk.