Aviapartner Oostende gaat op zoek naar overnemer

Tijdens de personeelsvergadering liet de manager van Aviapartner Oostende vrijdag al aan het personeel weten dat het bedrijf maandag een gerechtelijke reorganisatie -en daarmee bescherming tegen zijn schuldeisers- zal aanvragen. Met die procedure koopt de bagageafhandelaar zichzelf enkele maanden tijd om een overnemer te vinden.

'Een gerechtelijke reorganisatie laat toe om in alle sereniteit werkbare oplossingen te zoeken voor deze situatie, in de eerste plaats voor de betrokken werknemers zelf', stelt Clive Sauvé-Hopkins, bestuurder van Aviapartner Oostende. Het bedrijf met meer dan veertig werknemers verzorgt sinds 2011 de afhandeling voor cargo- en passagiersvluchten in Oostende, maar is sinds de oprichting structureel verlieslatend.

In een persbericht verwijst Aviapartner Oostende naar de constante daling van de te verwerken vrachtvolumes als voornaamste oorzaak. Door de verhuis van ANA Aviation naar de luchthaven van Luik halveerde het werk. In 2007 verwerkte Aviapartner Oostende nog 110.000 ton vracht, in 2017 was dat nog amper 23.000 ton. Vorig jaar werd een verlies opgetekend van bijna een half miljoen euro.

Het bedrijf benadrukt dat deze procedure geen gevolgen zal hebben voor de 1.300 werknemers van de onderneming in de andere Belgische vestigingen.