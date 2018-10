Aviapartner handelt al zeker tot woensdag geen bagage af op Zaventem

Bagageafhandelaar Aviapartner meldt aan het persagentschap Belga dat het al zeker tot woensdagochtend geen diensten zal aanbieden op de luchthaven van Zaventem. Zelfs al komen de vakbonden en de directie maandag nog tot een akkoord, dan nog is het te laat om dinsdag te herstarten.

'Gezien het overleg nog altijd voortgaat is het technisch onmogelijk om op dit uur nog de planning te veranderen voor morgen (dinsdag, nvdr). Zeker als we misschien pas een akkoord vinden om 1 of 2 uur 's nachts. We hebben de luchtvaartmaatschappijen ingelicht dat ze morgen geen vluchten moeten voorzien naar Brussel', zegt woordvoerder van Aviapartner, Anas Hanan.

Het overleg zit intussen muurvast en er werd maandag nog geen vooruitgang geboekt. De spontane staking duurt daardoor al vijf dagen sinds die donderdag om 17.30 uur uitbrak. Een twintigtal vliegtuigen en hun bagage waren daardoor 'gestrand' op Brussels Airport.

Aviapartner laat weten dat de toestellen intussen allemaal leeggemaakt zijn. Ze werden vrijgegeven om zonder passagiers en bagage te vertrekken, en dienst te doen op andere luchthavens.