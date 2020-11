Stalen bewaren op een temperatuur van -80 graden Celsius is vakwerk. Het is een van de specialiteiten van Avantor, dat vandaag in Frankfurt een ultramoderne opslagfaciliteit in gebruik neemt. Die zal een rol spelen bij de talrijke klinische onderzoeken die farmabedrijven doen naar een vaccin tegen covid-19.

Het beursgenoteerde Amerikaanse bedrijf levert daarnaast allerlei producten en diensten die worden gebruikt in de biofarma, de gezondheidszorg en bij producenten van geavanceerde materialen.

De nieuwe faciliteit voor bio-opslag en archivering in Frankfurt is speciaal gebouwd om aan de strengste vereisten te voldoen. Monsters kunnen er bijvoorbeeld veilig worden opgeslagen in vloeibare stikstof bij temperaturen van -190 graden Celsius.

Avantor slaat wereldwijd al meer dan 100 miljoen stalen voor onderzoeksdoeleinden op. Extra opslagcapaciteit in Europa bleek nodig.

De nieuwe vestiging vormt een aanvulling op de Amerikaanse campus van het bedrijf in Leesburg in de staat Virginia en de Franse campus in de buurt van Nice. Het bedrijf zocht uitbreidingsmogelijkheden voor zijn gespecialiseerde opslagactiviteiten. "Het plan om onze capaciteit in Europa uit te breiden dateert al van twee jaar geleden", vertelt Christophe Couturier, executive vice president Services bij Avantor. "Het aantal klinische proeven in onderzoek en ontwikkeling (O&O) blijft wereldwijd snel groeien. De bijbehorende samples en onderzoeksmaterialen vereisen een nauwgezette verwerking, om de validiteit van de klinische proef te waarborgen."

Covid-effect

Vaccinproducenten en farmebedrijven besteden de opslag van hun stalen almaar vaker uit, omdat de opslag in toenemende mate specifieke kennis vergt. Dat komt door de complexiteit van het bewaren van sommige stoffen enerzijds en anderzijds door de risico's op rampen zoals een elektriciteitspanne, aardbevingen en brand. Al die zaken verhogen het prijskaartje, waardoor een gespecialiseerde leverancier veiliger en kostenefficiëntere bewaring mogelijk maakt.

De exacte grootte van de investering is niet vrijgegeven. De keuze voor Frankfurt heeft te maken met de relatieve nabijheid van onderzoeksgroepen in Frankrijk, België, Duitsland en Zwitserland. "We wilden bovendien dicht bij een luchthaven zitten", vertelt Couturier. "De stalen kunnen dan snel naar diverse locaties worden gebracht."

Couturier benadrukt dat de opslagfaciliteit in Frankfurt er niet komt door covid-19. "De pandemie versterkt wel de vraag naar gespecialiseerde opslag", zegt hij. "Op termijn zien we het aantal studies weer stabiliseren en dan nemen we aan dat de vraag weer naar haar normale groeitempo overschakelt. Ik sluit niet uit dat we sneller moeten kijken naar de bouw van nog extra opslagcapaciteit, maar voorlopig beschouw ik de pandemie niet als de belangrijkste drijfveer voor onze langetermijnstrategie."

