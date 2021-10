Autoverhuurbedrijf Hertz, dat vier maanden geleden een doorstart maakte nadat het onder druk van de coronacrisis failliet ging, heeft bij de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Tesla een bestelling van 100.000 wagens geplaatst. De bestelling is een eerste stap in de ambitieuze plannen van Hertz om zijn vloot te elektrificeren.

Het nieuws wordt door ingewijden bevestigd aan het financiële persagentschap Bloomberg.

Het gaat om de grootste bestelling ooit voor elektrische voertuigen en is goed voor zowat 4,2 miljard dollar. De wagens zullen over de komende veertien maanden geleverd worden.

Wagens van het type Model 3 van Tesla zullen vanaf begin november gehuurd kunnen worden bij Hertz in de belangrijkste Amerikaanse markten en delen van Europa. Klanten zullen toegang krijgen tot het netwerk van superchargers (snelle laadpalen) van Tesla en Hertz is ook bezig met het uitbouwen van zijn eigen laadinfrastructuur.

Hertz heeft wereldwijd een vloot van een half miljoen wagens en vrachtwagens.

