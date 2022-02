Autoruitenproducent AGC wil eind 2023 zijn site in Fleurus sluiten. Dat melden de vakbonden ACV en ABVV. 187 banen zijn bedreigd.

De intentie tot sluiting werd woensdag aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Op de site in de provincie Henegouwen werken 187 mensen: 135 arbeiders en 36 bedienden en kaderleden met een vast contract. Ook 14 arbeiders en 2 bedienden met een contract van bepaalde duur zijn getroffen.

Bij AGC in Fleurus werden de afgelopen twintig jaar al verschillende herstructureringen uitgevoerd, waarvoor de werknemers al heel wat inspanningen hebben moeten doen, aldus de vakbonden. 'Inspanningen die uiteindelijk tevergeefs blijken', luidt het.

Reactie bonden

De socialistische vakbond heeft het woensdag dan ook over een 'belediging' en 'een klap in het gezicht' van de werknemers. Die hebben zich altijd hyperflexibel opgesteld, klinkt het. Bovendien is de eigenaar een internationale groep (met zetel in Japan, red.) die winst blijft maken en dividenden blijft uitkeren aan zijn aandeelhouders. Bij het ACV heeft men het over 'een koude douche'. 'Het verlies aan vertrouwen in de groep is compleet', klinkt het.

Het ABVV wijst erop dat de procedure-Renault, in het kader van de jongste aangekondigde herstructurering van september 2021, nog altijd niet was afgerond. De directie had wel al in december gevraagd om de besprekingen op te schorten. 'We wisten dus dat er iets aan de hand was (...) Toch was er reden tot hoop, vooral dankzij de knowhow in Charleroi, de historische bakermat van de glasindustrie in België. Nog maar twee weken geleden werd een hoogtechnologische voorruit 'made in Charleroi' door het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum Gosselies in de media voorgesteld. Het is dankzij Waals overheidsgeld en de knowhow van de werknemers dat deze innoverende voorruit kon worden ontwikkeld.'

De vakbond verwijt de Belgische politici te buigen voor werkgelegenheid in ruil voor overheidsgeld. 'We verwachten een politieke reactie die alle werknemers van de vestiging in Fleurus uitzicht biedt op continuïteit en de ontwikkeling van de industriële glasactiviteit in de regio Charleroi', klinkt het bij het ABVV.

Stijgende energieprijzen

De glassector wordt in Europa gekenmerkt door een lageprijzenbeleid om zo de concurrentie marktaandeel af te snoepen. Maar door de stijging van de energieprijzen is het steeds moeilijker geworden om nog winst te maken en daar is het personeel nu de dupe van, klinkt de analyse van het ACV. Steeds meer activiteiten worden uitbesteed naar landen waar energie en arbeid goedkoper zijn, zoals China. Ook binnen de groep AGC is de concurrentie tussen de verschillende productievestigingen 'enorm'. Het ACV hoopt nu op alternatieve pistes om in Fleurus zoveel mogelijk banen te redden.

