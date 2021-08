Autoreus Stellantis, die begin dit jaar ontstaan is uit de fusie van PSA en Fiat Chrysler, heeft dinsdag goede resultaten voorgelegd voor de eerste zes maanden van dit jaar, ondanks de impact van de wereldwijde chiptekorten op de verkoop.

De nettowinst kwam uit op 5,8 miljard euro, waar tijdens de eerste helft van vorig jaar nog meer dan 800 miljoen euro verlies geleden werd. De omzet bedroeg tijdens het eerste semester 72,6 miljard euro, of bijna vier keer meer dan een jaar eerder.

'We hebben een erg goed semester achter de rug, zowel wat de marges als de verkoop betreft', aldus financieel directeur Richard Palmer tijdens een persconferentie. De winstmarge kwam uit op 11,4 procent, 'een recordmarge voor de beide autogroepen van weleer', aldus Palmer.

Stellantis realiseerde met name goede resultaten in de VS, waar zijn RAM-pick-uptrucks en hybride Jeeps goed verkochten. In Europa, de belangrijkste markt voor de groep, werd de verkoop gestuwd door de Peugeot 2008, Citroën C4, Opel Mokka en elektrische Fiat 500.

