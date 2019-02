Autodeelbedrijf Poppy wil Zipcar Brussel overnemen

De 250 wagens van het autodeelbedrijf Zipcar blijven actief in Brussel. Het auto- en scooterdeelplatform Poppy, een onderdeel van Lab Box, de start-upaccelerator van D'Ieteren Auto, onderhandelt met de Amerikaanse autoverhuurder Avis Budget Group om de activiteiten van ZipCar over te nemen. Eind januari liet Avis Budget nog weten dat he...