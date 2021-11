Autobouwer Volvo overweegt om een derde fabriek te bouwen in Europa. Dat zegt CFO Bjorn Annwall in het vakblad Automotive News Europe. Volvo bouwt vandaag al auto's in Gent, waar het 6.500 mensen tewerk stelt, en in het Zweedse Torslanda. Om over enkele jaren de ambitie van 1,2 miljoen auto's per jaar te halen, is een nieuwe productievestiging nodig. En die komt waarschijnlijk in Europa.

Volvo laat dankzij haar elektrische modellen een sterke groei optekenen en het automerk wil tegen 2030 volledig elektrisch zijn. Dat betekent een grote verandering in het productieproces. Daarbij komt de ambitie om het productievolume op te krikken van zowat 700.000 auto's per jaar naar 1,2 miljoen tegen 2025.

Volvo Car Gent is haar productievolumes al jaren aan het verhogen en is binnen de groep een pionier in de elektrificatiestrategie. De fabriek - de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen - is volop aan het aanwerven en kreeg de productie van de eerste twee elektrische Volvo-modellen toegewezen.

Maar er is dus een bijkomende productievestiging nodig en die zou - naast de fabrieken in China en de VS - in Europa komen. Het Zweedse hoofdkantoor spreekt de verklaringen van Annwall maandag niet tegen, al is de beslissing officieel nog niet genomen. 'We evalueren voortdurend onze productieactiviteiten om ervoor te zorgen dat deze afgestemd zijn op onze toekomstige groeiplannen', klinkt het nog in een mededeling van Volvo Cars.

