De raad van bestuur van bpost heeft een opvallende voorzitter. De 35-jarige Audrey Hanard was een verrassing toen ze in mei werd benoemd. In Trends spreekt ze voor het eerst met de pers over haar rol bij het overheidsbedrijf. "Het engagement van het personeel bij bpost is een belangrijke troef."

De nieuwe raad van bestuur van bpost heeft al drie keer vergaderd. Ze heeft daarbij de opvolger voor ex-topman Jean-Paul Van Avermaet gekozen. Eensgezind, benadrukt het postbedrijf. Met de keuze voor Dirk Tirez als nieuwe CEO kiest de raad van bestuur voor continuïteit. Tirez kent het post- en pakjesbedrijf goed. Hij werkt er al achttien jaar en was CEO ad interim. Een frisse wind zou wel eens kunnen komen van de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur: de 35-jarige Audrey Hanard.

Hanard is sinds een Erasmus-jaar in India gefascineerd door yoga. Het is voor haar een middel om zich te concentreren in een drukke wereld. Dat zal nodig zijn de komende jaren. De uitdagingen voor het beursgenoteerde bpost - de Belgische overheid is met 51 procent nog altijd de belangrijkste aandeelhouder - zijn niet gering. Zo is net een nieuwe beheersovereenkomst gesloten. Bovendien moet bpost het contract voor de krantenbedeling opnieuw binnen zien te halen en laten de gevolgen van de terugvallende brievenactiviteit zich steeds meer voelen in de organisatie. U bent nog relatief jong en neemt een bestuurdersopdracht op zich waar zelfs ervaren bestuurders twee keer over zouden nadenken. Waarom hebt u de benoeming als voorzitter aanvaard? AUDREY HANARD. "Ik heb erover nagedacht, maar ik heb niet lang getwijfeld. Ik beschouw het aanbod als een eer. De opdracht brengt verschillende zaken samen die me na aan het hart liggen. Het gaat erom de commerciële aspecten te verbinden met het algemeen belang, zodat een businessmodel economisch werkt op lange termijn. Bpost is een heel geëngageerd bedrijf met een lange geschiedenis, en het is een sterk merk in de Belgische samenleving. Voor zo'n uitdaging wil ik graag mijn mouwen opstropen. Bpost zocht een drietalige voorzitter met ervaring in het bedrijfsleven. Ik ben dan misschien jong, maar ik ben drietalig en ik heb internationale ervaring bij mijn andere werkgever, Dalberg, bij McKinsey en bij de Belgische start-up Spectralys Biotech. "Het is mijn ambitie met de raad van bestuur als een team te fungeren. Ik wil daarbij ook luisteren naar wat op de werkvloer leeft. Bij Dalberg blijf ik deeltijds aan de slag. In die zin pas ik minder in het klassieke bestuurdersprofiel van iemand die aan het einde van zijn carrière de tijd heeft om zijn ervaring te delen. Ik blijf actief als directrice van de Londense vestiging van Dalberg, maar logistieke complicaties buiten beschouwing gelaten, kijk ik ernaar uit om mijn steentje bij te dragen bij bpost." U klinkt als een voorzitter met operationele ambitie. HANARD. "Zeker niet. Ik heb het volle vertrouwen in Dirk Tirez en het directiecomité. Ik heb wel de ambitie om mee het menselijke gezicht van bpost te zijn en de band met de werknemers te onderhouden. Ik ben op de werkvloer gaan proeven van wat er leeft. In mijn eerste maanden is het ook nodig de tijd te nemen om het bedrijf operationeel te leren kennen." Naast uw parcours in het bedrijfsleven bent u ook actief in filantropische initiatieven. Zoals bij Be Education, dat een verbetering van de onderwijskwaliteit beoogt. Speelt dat in uw voordeel? HANARD. "Onderwijs ligt mij na aan het hart. Mijn ouders stonden in het onderwijs, maar ik ben er ook bij Dalberg erg mee bezig. Opleiding is de sleutel voor een goed functionerende onderneming. Ik heb het zowel over het gewone onderwijs als over competenties die je later verwerft. Bij bpost proberen we daar werk van te maken met het programma bpost boost!" U was tot vorig jaar voorzitter van de Vrijdaggroep. Heeft uw rol bij de jeugdige denktank, waar de maximale leeftijd 35 jaar is, veel opgeleverd? HANARD. "Ja. In juni vorig jaar heb ik mijn voorzitterschap overgedragen. Ik heb net als mijn voorganger, Brieuc Van Damme, geprobeerd om mensen tussen 25 en 35 jaar uit zo veel mogelijk professionele achtergronden samen te brengen. Ik heb er veel interessante mensen ontmoet. Maar het is meer dan netwerken. We hebben bijvoorbeeld een deontologisch charter voor de ministeriële kabinetten geschreven. Sommige ministers hebben dat overgenomen. Ook ons pleidooi dat de zomervakantie te lang duurt en nefast is voor het leertraject van kinderen, heeft al geleid tot een parlementaire vraag en het voornemen om de vakantie in te korten in het Franstalig onderwijs. Het belangrijkste vind ik dat een groep jonge mensen de kans krijgt haar wereldbeeld te ontwikkelen en bij te stellen." Moet de overheid in tijden van een ontsporende begroting aandeelhouder van bpost blijven? Misschien is het beter die participatie te gelde te maken? HANARD. "Ik vind dat bpost een essentiële rol heeft te spelen als leverancier van diensten van algemeen nut voor de bevolking. Dat gaat over de diensten in de postkantoren en het bezorgen van brieven. Die zaken waren ook een onderdeel van de discussie over het nieuwe beheerscontract. We kunnen ook een rol spelen in de ondersteuning van de democratie door het beleveren van kranten en magazines. Bpost draagt op allerlei manieren bij tot het algemeen nut. Zelfs in een meer commerciële context waarbij we mensen via e-commerce, maar ook de kleine kmo's in ons land, een alternatief bieden voor bestaande logistieke netwerken." U leidt de Londense vestiging van het adviesbureau Dalberg, dat kantoren heeft in dertig landen. Welke ervaring neemt u van die wereld mee in uw opdracht bij bpost? HANARD. "Mijn oog voor sociale dialoog vind ik erg belangrijk. Vakbonden zijn een essentieel onderdeel van de samenleving. Ik heb de jongste weken een heel goed contact gehad met de bonden. Ze stellen zich constructief op en willen samen naar een oplossing zoeken. Ik hoop dat we dat kunnen behouden. Natuurlijk brengt de markt druk teweeg, maar druk is gezond. Ik ben blij dat de jongste cao-onderhandelingen tot een positief resultaat hebben geleid. Als je met elkaar praat en er wordt geluisterd, zullen de oplossingen komen. Het neemt niet weg dat bpost de komende jaren moet evolueren. Dat weten ook de vakbonden. Hoe we daar met elkaar over praten, dat zal het verschil maken." Zou u zich eerder als bescheiden of als ambitieus omschrijven? HANARD. "Beide. Ik wil ambitieus zijn in de impact die ik hoop te hebben, niet in de rol die ik vervul. En zeker niet in het loon. Ik doe dit niet voor het geld. Ik hoop de dingen positief te doen evolueren, maar ik kan dat niet in mijn eentje. Daarom vind ik het erg belangrijk om te luisteren en contact te leggen met mensen die het bedrijf goed kennen. Het doel is bpost zo performant mogelijk te maken. Dan heb ik het niet enkel over financiële, maar ook over maatschappelijke doelstellingen. Volgens mij heeft bpost de kaarten in handen om dat waar te maken. Uit mijn contacten met de werkvloer blijkt een grote betrokkenheid bij de 35.000 werknemers. Dat grote engagement bij het personeel is een belangrijke troef."