De autofabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi in Vorst schort de productie deze week op nadat personeelsleden begin deze week positief getest hebben op het coronavirus. Dat meldt Peter D'hoore, de woordvoerder van Audi Brussels, dinsdagavond

'Begin deze week testten meerdere medewerkers in de productie positief op COVID-19. Daarom is uit voorzorg besloten om deze week niet verder te produceren", aldus D'hoore. "Later deze week wordt bekeken hoe en wanneer de productie kan worden hervat', klinkt het.

De woordvoerder benadrukt dat de gezondheid van de medewerkers 'de hoogste prioriteit' heeft en dat de fabriek sinds het begin van de coronapandemie uitgebreide maatregelen genomen heeft om verspreiding van het virus tegen te gaan.

ACV-vakbondsman Louis Van Heddeghem had eerder laten weten dat personeelsleden angst hadden om te werken op dezelfde plaats waar een eerdere ploeg gewerkt had. 'De directie heeft wel alles ontsmet deze ochtend', zei hij. Door de fabriek te sluiten, wil de directie volgens Van Heddeghem de uitbraak stoppen.

