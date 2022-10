De assemblagewerkplaats van Audi Brussels wordt woensdag, donderdag en vrijdag stilgelegd door een gebrek aan onderdelen. Dat schrijft de krant L'Echo en het nieuws wordt bevestigd door een woordvoerder van het Duitse bedrijf. De productie wordt normaal vanaf maandag hervat.

Volgens L'Echo is er een tekort aan batterijmodules van Samsung, maar woordvoerder Peter D'hoore kan dat niet bevestigen. Hij onderstreept dat 'bepaalde onderdelen ontbreken', waardoor auto's niet geassembleerd kunnen worden.

'Andere werkplaatsen zullen normaal blijven werken, maar wat de assemblage betreft, zal er op woensdag, donderdag en vrijdag geen productie zijn', aldus D'hoore.

Na de driedaagse stillegging zal de productie op maandag worden hervat, maar dan volgt een nieuwe evaluatie. "We beoordelen de situatie van week tot week om de productie te waarborgen. Dit heeft tot nu toe goed gewerkt, want we hebben dit jaar geen grote stilstand gehad", klinkt het nog.

Volgens L'Echo is er een tekort aan batterijmodules van Samsung, maar woordvoerder Peter D'hoore kan dat niet bevestigen. Hij onderstreept dat 'bepaalde onderdelen ontbreken', waardoor auto's niet geassembleerd kunnen worden. 'Andere werkplaatsen zullen normaal blijven werken, maar wat de assemblage betreft, zal er op woensdag, donderdag en vrijdag geen productie zijn', aldus D'hoore. Na de driedaagse stillegging zal de productie op maandag worden hervat, maar dan volgt een nieuwe evaluatie. "We beoordelen de situatie van week tot week om de productie te waarborgen. Dit heeft tot nu toe goed gewerkt, want we hebben dit jaar geen grote stilstand gehad", klinkt het nog.