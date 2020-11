Audi Brussels grijpt naast productie elektrisch topmodel

Audi Brussels mag voorlopig geen derde model produceren. De autofabriek in Vorst had zich kandidaat gesteld om vanaf 2024 het nieuwe elektrische paradepaardje van de Volkswagen-groep te maken, maar de fabriek in Hannover haalde het uiteindelijk. Dat melden L'Echo en De Tijd.

De schaalgrootte van Audi Brussels is te klein voor grote opdrachten