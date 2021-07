De Duitse luxewagenbouwer Audi, die ook een fabriek heeft in Vorst, heeft de beste eerste jaarhelft uit zijn geschiedenis geboekt, met 981.681 wagens die aan klanten geleverd werden, een toename met 38,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Met 518.853 leveringen was het tweede kwartaal ook het beste ooit voor Audi.

De autobouwer wist zijn beste eerste jaarhelft te realiseren in China en de VS. In Europa was er een toename van de leveringen met 32,7 procent, tot 351.588 stuks in de eerste zes maanden. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 42,7 procent, tot 29,212 miljard euro.

Voor heel 2021 toont Audi zich nog steeds 'voorzichtig optimistisch'. De autobouwer verwacht wereldwijd een groeiende vraag, maar vreest ook dat de wereldwijde chiptekorten de komende maanden voor problemen zullen zorgen. Audi zegt intensief te werken aan maatregelen, maar verwacht het verlies aan productie door de chiptekorten dit jaar niet volledig te kunnen compenseren.

