De Franse supermarktgroep Auchan zou een nieuwe poging wagen om landgenoot en rivaal Carrefour over te nemen. Dat vernam financieel persbureau Bloomberg van welingelichte bronnen.

Auchan zou opnieuw werk maken van een potentiële overnamedeal rond Carrefour. Eerdere gesprekken voorbije herfst waren op niets uitgedraaid. Auchan zou met investeringsfondsen gesproken hebben over een samenwerking om een bod uit te brengen.

French grocer Auchan is exploring a fresh attempt at a takeover of domestic rival Carrefour https://t.co/2y7nMi0zqo — Bloomberg (@business) January 5, 2022

Intussen is het aandeel van Carrefour woensdag al acht dagen op rij aan het stijgen, goed voor de langste winstreeks in vier jaar. Het aandeel noteert even na 15.30 uur dankzij de verse lading geruchten met meer dan 4 procent winst. Het bedrijf is volgens de huidige waardering meer dan 13 miljard euro waard.

Met Carrefour erbij zou Auchan de grootste supermarktketen in eigen land worden en zich versterken tegenover de Duitse prijsbrekers Aldi en Lidl. Carrefour is er volgens cijfers van marktbevrager Kantar momenteel de nummer twee met 19,4 procent marktaandeel, na Leclerc, dat goed is voor 22,7 procent. Auchan is bij de zuiderburen de nummer vijf (9,2 procent).

