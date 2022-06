De Zweedse fabrikant van compressoren Atlas Copco gaat 70 miljoen euro investeren in zijn vestiging te Wilrijk. Het doel is om de site te laten uitgroeien tot een 'slimme fabriek'. Burgemeester Bart De Wever was woensdag uitgenodigd om de plannen van Atlas Copco mee uit de doeken te doen.

'In een slimme fabriek is alles geconnecteerd in real time', legt Wouter Ceulemans uit, verantwoordelijk voor de Airtec divisie bij Atlas Copco. 'Zo kunnen we vanop afstand alles in de gaten houden en ingrijpen waar nodig. Het is een volledig andere manier van werken dan de fabriek van tien jaar geleden', klinkt het.

Atlas Copco wil niet alleen inzetten op automatisatie en artificiële intelligentie die producten controlleert, het bedrijf gaat ook nog meer de focus leggen op mobiliteit en energie-efficiëntie. 'Waterstof is daarbij erg belangrijk', aldus Ceulemans. 'Daarnaast zetten we in op de recuperatie van water. En we gaan ook warmte opvangen die vrijkomt bij de productie van onze producten.'

Waarom men in Stockholm besloot te investeren in Wilrijk, is duidelijk volgens het bestuur. 'We hadden een uitstekende business case. Er zijn hier heel wat goede universiteiten in de buurt, en de meertaligheid in België is ook een troef. De site in Wilrijk is ons meest geavanceerde R&D excellence center van perslucht ter wereld.'

Concreet komt er een uitbreiding van zo'n 3.000 vierkante meter. Zowel de magazijnen, de kantoren als de onderzoek- en productie-afdelingen worden zo uitgebreid. Volgens Ceulemans wordt de site een 'walhalla voor ingenieurs'.

Ondertussen laat de 'war on talent' zich stevig voelen in Wilrijk. 'Het is niet gemakkelijk om mensen te vinden', geeft Ceulemans toe. Toch is het de ambitie bij Atlas Copco om de komende jaren, net zoals de voorgaande, zo'n 130 mensen per jaar te blijven aannemen, afhankelijk van de conjunctuur. Momenteel zoekt het bedrijf 150 medewerkers.

Voorts is het niet omdat de fabriek automatisch moet draaien, dat er minder werk zal zijn, zo belooft Atlas Copco. 'We hebben wel andere competenties nodig', zegt Ceulemans nog. 'Daarom scholen we mensen hier om, en dat lukt erg goed.'

