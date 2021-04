Het Zweeds-Britse farmabedrijf AstraZeneca heeft in het eerste kwartaal zijn nettowinst verdubbeld tot 1,56 miljard dollar (1,3 miljard euro). Het haalde 275 miljoen dollar omzet uit zijn coronavaccin, slechts 4 procent van zijn totale verkopen.

AstraZeneca profiteerde vooral van nieuwe behandelingen, in het bijzonder voor kankerpatiënten. De productverkoop steeg in de eerste drie maanden van 2021 met 15 procent tot 7,26 miljard dollar (5,99 miljard euro). Daarvan kwam dus 275 miljoen dollar van de coronavaccins.

Het is de eerste keer dat het farmabedrijf financiële details over de distributie en opbrengsten van het vaccin naar buiten brengt. Eerder had AstraZeneca wel al aangegeven dat het gedurende de pandemie geen winst zal maken op het product.

Het vaccin heeft AstraZeneca samen met de universiteit van Oxford ontwikkeld. Het is inmiddels in meer dan 100 landen goedgekeurd voor gebruik, maar nog niet in de VS. In totaal werden in het eerste kwartaal 68 miljoen doses geleverd, aldus AstraZeneca.

