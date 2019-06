Bij Asco in Zaventem, een leverancier van vliegtuigonderdelen, bevestigt HR-directeur Vicky Welvaert dat het bedrijf sinds vrijdag getroffen wordt door een cyberaanval op zijn servers. Hierdoor werden de bedrijfsactiviteiten niet alleen in Zaventem, maar ook in de vestigingen in de VS, Duitsland en Canada, stilgelegd.

'We hebben alle in deze materie bevoegde autoriteiten op de hoogte gebracht van deze cyberaanval en externe experten ingeschakeld om het probleem op te lossen. We werken er op dit ogenblik met man en macht aan', aldus Welvaert. Ze wil zich niet uitspreken over de vraag of het probleem nu inmiddels reeds onder controle is of vanaf wanneer de bedrijfsactiviteiten terug opgestart worden.

De meer dan 1.000 arbeiders en bedienden in Zaventem kregen maandag het bericht dat er alleszins dinsdag en woensdag niet gewerkt zou worden. 'We hebben een aanvraag ingediend voor erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht', aldus Welvaert. Vakbondssecretaris Jan Baetens (ACV-CSC Metea) zei al te hopen dat de directie nadien over de brug zal komen met een compensatie voor het inkomensverlies van de werknemers.