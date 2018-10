Arnoud Boot (Sustainable Finance Lab): 'We moeten af van die extreme neiging altijd maar schulden te maken'

Een mix van soms bijna marxistische ideologen enerzijds en mensen met heel conservatieve ideeën anderzijds, zo omschrijft Arnoud Boot het Sustainable Finance Lab (SFL). "Net die botsing van ideeën en opvattingen is onze grote kracht", klinkt het. "Onze vijftien tot twintig leden zijn in de meest uiteenlopende netwerken vertegenwoordigd. Ik ben ook voorzitter van de Nederlandse Bankraad. Dankzij die brede aanwezigheid hebben we de voorbije jaren toch kunnen wegen op het debat. Er komen fundamentele maatschappelijke veranderingen aan, die ook een zware impact hebben op de financiële sector. Net daarom heeft die sector ook behoefte aan mensen die out of the box denken. Radicale voorstellen maken daar deel van uit, maar soms gaat het wat makkelijker als mensen die ook met één been in het mainstreamsysteem staan, dat soort voorstellen op tafel leggen of er eerst de scherpste kantjes wat kunnen afvijlen."

