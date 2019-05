Brussels Airport Company krijgt nieuwe aandeelhouders. Veel verandert dat niet voor de uitbater van de luchthaven van Zaventem. De stabiele groei van de voorbije jaren voelt prettig aan. "Het is zeker niet onze ambitie een megaluchthaven te worden", zegt CEO Arnaud Feist. Het Nederlandse Schiphol is uitdrukkelijk geen voorbeeld.

Tijdens de persconferentie over de jaarresultaten ontweek Arnaud Feist, de CEO van de luchthavenuitbater Brussels Airport Company, handig het politieke mijnenveld in aanloop naar de verkiezingen. "We willen in de eerste plaats een vliegwet. Die moet een stabiel kader geven over de vliegroutes rond de luchthaven. Dat wordt een zaak voor de volgende regering. Juridische stabiliteit is een noodzakelijke vereiste. We willen een wet waarin de vliegroutes worden verankerd. Ook de omwonenden moeten daarover zekerheid hebben."

...