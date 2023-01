Biotechbedrijf argenx heeft het voorbije boekjaar 402 miljoen dollar omzet gehaald uit de verkoop van zijn nieuwe geneesmiddel Vyvgart voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis. Dat is meer dan verwacht: analisten van Bloomberg gingen gemiddeld uit van een jaaromzet van 388,4 miljoen dollar.

Het gaat nog maar op voorlopige cijfers die het bedrijf maandag publiceerde. Argenx voert onderzoek naar geneesmiddelen tegen kanker en ernstige auto-immuunziekten, op basis van antilichamen in het bloed van lama's. Vyvgart werd in 2022 goedgekeurd en gelanceerd in de VS, Duitsland en Japan. Dit jaar verwacht het bedrijf de verkoop te kunnen starten in nog meer Europese landen, Canada, China en Israël. Daarnaast wil men het middel tegen nog meer auto-immuunziekten inzetten, een vijftiental tegen eind dit jaar, klinkt het in het persbericht. Volgens analisten heeft het geneesmiddel "een jaarlijks miljardenpotentieel".

Maar eerst moeten de regelgevende autoriteiten het licht op groen zetten. In maart beslist de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond over de toediening van Vyvgart via een prik in plaats van een baxter, in het vierde kwartaal valt hierover een beslissing in Europa.

Argenx heeft nog 2,20 miljard dollar cash en verwacht dit jaar 500 miljoen te zullen verbranden.

Beleggers reageerden maandag niet zo positief op het nieuws: het aandeel van argenx noteerde rond de middag ruim 3,5 procent lager, waarmee het de grootste daler was in de Bel20-sterindex.

In maart komt het biotechbedrijf met definitieve resultaten.

