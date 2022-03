Het aantal klanten dat Argenta als zijn hoofdbank beschouwt neemt toe, zegt CEO Marc Lauwers. Bij particuliere klanten in Vlaanderen zou enkel KBC hoger scoren.

"Tot voor enkele jaren waren wij voor veel klanten hun tweede bank", zegt CEO Marc Lauwers. "Nu zegt al 20 procent van onze klanten dat ze Argenta als hun hoofdbank beschouwen." Volgens Lauwers is dat het beste bewijs dat de omvorming van Argenta van een spaarbank naar een bank die steunt op vier pijlers (betaal- en spaarproducten, kredieten, beleggingen, verzekeringen) op het goede traject zit. Daar heeft de invoering vorig jaar van betalende pakketten voor betalingen en zichtrekeningen niets aan veranderd."De introductie van de betaalpakketten was een gamechanger voor Argenta", zegt Lauwers. "Maar ze had geen impact op de klantentevredenheid, die zelfs nog verbeterde. Meer dan 80 procent van de klanten heeft overigens nog altijd een gratis zichtrekening. 19 procent heeft een betalende formule. Dat levert de bank 9 miljoen euro inkomsten op. Toch blijven de nettokosten van het betalingsverkeer voor ons negatief."Argenta Bank- en Verzekeringsgroep maakte vorig jaar een winst van 268 miljoen euro. Dat is 49 miljoen of 22 procent meer dan een jaar eerder. De Antwerpse bank profiteerde van haar strategie om de inkomsten te diversifiëren. Terwijl de nettorentebaten redelijk stabiel bleven, zorgde de hogere verkoop van beleggingsproducten voor een forse toename van de commissie-inkomsten.Volgens Argenta komt nu al een derde van de groepsinkomsten van producten die niet rentegedreven zijn. Enkele jaren geleden was dat nog minder dan een vijfde. Beleggingsfondsen vertegenwoordigen zelfs al 21 procent van de inkomsten. Argenta paste vorig jaar zijn beleggingsaanbod aan. De klanten worden vooral naar de eigen Argenta-fondsen geleid. Producten van derde partners (zoals Carmignac, Robeco en Degroof Petercam) verdwenen uit het aanbod.Daardoor stegen de gelden onder beheer van de Argenta-beheersvennootschappen van 9,5 naar 13,7 miljard euro. Voor de bank resulteerde dat in een toename van de netto-inkomsten uit vermogensbeheer met 28 miljoen tot 117 miljoen euro. Argenta focust ook steeds meer op duurzame beleggingsfondsen. Eind 2021 was er meer dan 1,4 miljard in zulke fondsen belegd. Tegen eind 2023 wil Argenta dat zijn aanbod 100 procent duurzaam is."Argenta blijft inzetten op de combinatie van een degelijke digitale dienstverlening met menselijk contact via de agentschappen", zegt commercieel directeur Inge Ampe. Het aantal kantoren daalde vorig jaar weliswaar lichtjes, van 426 naar 415. "Maar nabijheid blijft cruciaal", aldus Ampe. "Ook jongeren weten ontmoetingen en advies in het kantoor te appreciëren."Ampe wijst erop dat het aantal kantoren de komende jaren wellicht nog zal dalen, maar dat ze tegelijk groter zullen worden en meer expertise bieden: "We zien steeds meer zelfstandige kantoorhouders die meerdere agentschappen uitbaten. Om alle Argenta-producten aan te bieden, is een bepaalde schaal vereist. Ik schat dat een agentschap een portefeuille van 100 tot 125 miljoen euro moet hebben om de nodige investeringen in mensen en expertise te doen."De komende jaren wil Argenta vooral op verzekeringen focussen. "Het moet mogelijk zijn het groeitraject dat we in beleggingen gerealiseerd hebben, te herhalen in verzekeringen", vindt CEO Marc Lauwers. "Daartoe hebben we een nieuw IT-platform voor brand- en autoverzekeringen in gebruik genomen. In schadeverzekeringen hebben we een marktaandeel van 2 procent. Dat is ver onder ons aandeel in andere producten. Dat moet omhoog. We moeten sneller kunnen groeien dan de 4 procent die we vorig jaar vooruit gingen."