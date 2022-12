ArcoClaim en Deminor hebben al duizenden coöperanten verzameld voor hun gerechtelijke procedures rond de ondergang van Arco.

Dat melden beide organisaties donderdag. Later deze maand sluiten ze de inschrijvingen af.

Zo heeft ArcoClaim de voorbije maanden 5.417 nieuwe vorderingen verzameld in een nieuwe gerechtelijke procedure rond de ondergang van Arco, meldt de meldt de belangenorganisatie in een persbericht. Het totaal komt zo voorlopig op ongeveer 17.000 coöperanten, verduidelijkt advocaat Geert Lenssens.

Arcoclaim vraagt namens hen de aanstelling van een bemiddelaar. Die vraag wordt in maart volgend jaar behandeld.

Initieel was de zitting voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg vorige week vrijdag voorzien, maar er volgde uitstel. De nieuwe zitting is vastgelegd op 3 maart. Binnenkort, maandag 12 december, sluit ArcoClaim de inschrijvingen.

Het Arco-debacle

De organisatie wil voor de vele coöperanten die hun Arco-inleg verloren een schadevergoeding bekomen en trok daarvoor naar de burgerlijke rechtbank met vorderingen tegen beweging.net (de vroegere christelijke arbeidersbeweging ACW), Belfius en de staat. De coöperanten van Arco, dat gold als de financiële arm van het ACW, verloren hun geld toen verschillende Arco-coöperaties in de nasleep van Dexia tijdens de financiële crisis overkop gingen, en eind 2011 de vereffening opstartten. Arco was een grote aandeelhouder van die bank waaruit het huidige Belfius is ontstaan.

Om de pil te vergulden, kwam de toenmalige regering met een waarborgregeling op de proppen. Die werd echter na een lange gerechtelijke weg tot bij de Europese rechters in Luxemburg verworpen.

Bemiddeling

Arcoclaim mikt in eerste instantie op een verzoening in deze rechtszaak. 'Klassieke procedures duren lang en kosten veel geld', stelt advocaat Geert Lenssens. Met een bemiddelaar kan het aanzienlijk sneller verlopen, en de rechter kan een bemiddeling verplichten. Bij mediatie komt er een dialoog op gang, stelt hij. 'Het is nooit tot een dialoog gekomen, en dat begrijpen we niet.'

Moest de bemiddeling falen, kan ArcoClaim de procedure voortzetten.

De nieuwe zitting valt enkele dagen voor 6 maart 2023, vijf jaar na de uitspraak van de Raad van State die finaal de staatswaarborg verwiep (na een procedure die naar het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en terug leidde). Het is een van de verschillende verjaringstermijnen die verschillende partijen in het lijvige dossier tot nu toe opgeworpen hebben.

Deminor

Deminor moet bij de rechtbank van eerste aanleg nog een dagvaarding uitsturen, wat het juridisch advieskantoor nog voor eind dit jaar zal doen omwille van de verjaring. 'Onze nieuwe procedure wordt gelanceerd voor 31 december omwille van de verjaringstermijnen. Momenteel lopen de registraties voor de nieuwe procedure', verduidelijkt Erik Bomans van Deminor. Momenteel hebben 13.000 mensen zich geregistreerd voor interesse, van wie bijna 10.000 een contract hebben ondertekend om effectief deel uit te maken van de procedure. Weken na de dagvaarding moet de inleidende zitting volgen.

Ook Deminor sluit de inschrijvingen dus deze maand af, op 15 december. 'Wij zijn ervan overtuigd dat een positief resultaat mogelijk is om de deelnemers aan onze groepsvordering ten minste een gedeeltelijke compensatie te bieden. Het aftellen tot de verjaring is begonnen', voegt Bomans toe in een persbericht.

Het gaat om een nieuwe Deminor-zaak. Vorig jaar ving het advieskantoor na een jarenlange procedure bij de Brusselse ondernemingsrechtbank bot. Die rechtbank oordeelde dat de vordering in naam van bijna 2.200 coöperanten onontvankelijk was.

Deminor voerde voor de rechtbank misleiding door de Arco-vennootschappen, de voorgangers van de bank Belfius, Arco-bestuurster Francine Swiggers en de Belgische staat aan. De investering in Arco zou de spaarders als veilig zijn voorgesteld. Deminor tekende beroep aan, maar de behandeling van deze zaak zou er pas in 2028 zijn, aldus Bomans.

Ongeveer 800.000 Arco-coöperanten speelden destijds ongeveer 1,5 miljard euro kwijt.

