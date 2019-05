Twee groeperingen van Arco-coöperanten gaan in zee met Ab Flipse, de Nederlander die bekendheid geniet voor zijn niet-aflatende strijd tegen de woekerpolissen die verzekeraars in Nederland verkochten.

De Arco-discussie krijgt twee weken voor de verkiezingen een onverwachte wending. Het dossier was naar de achtergrond verdwenen en politieke partijen deden er liever geen uitspraken of beloftes meer over. Ook bij de groeperingen die de gedupeerde coöperanten vertegenwoordigden, leek het vuur gedoofd.

Daar lijkt nu verandering in te komen. Twee belangenverenigingen, 'Geld terug van Arco' en 'Arcoparia's' bundelen hun krachten en gaan in zee met de Nederlander Ab Flipse, die vooral bekendstaat als de voorzitter van Woekerpolis.nl. Met die vereniging voert hij al jarenlang een strijd tegen verzekeraars die tussen 1993 en 2008 beleggingsverzekeringen verkochten met hoge verborgen kosten. Aan die zogenaamde 'woekerpolissen' verloren Nederlandse gezinnen naar schatting 30 miljard euro.

De parallel met Arco ligt voor de hand. Aan de Arco-effecten, die aan argeloze spaarders als veilige producten verkocht werden, verloren 800.000 Belgen na het kapseizen van Dexia zo'n 1,5 miljard euro. Aanvankelijk werd voor hen een staatswaarborg gecreëerd, maar toen Europa die afschoot, beloofden opeenvolgende regeringen een schaderegeling te treffen. Door politieke onwil en onderling geruzie is het daar nooit van gekomen.

"Toen ik het Arco-dossier voor het eerst bestudeerde, viel ik van de ene verbazing in de andere", vertelt Flipse. "De manier waarop met de 800.000 Arco-spaarders gesold werd, tart de verbeelding. Eerst was er de hele zwendel rond de verkoop van de aandelen. Dan werd hen beloofd dat de staat 100 procent borg zou staan. Nadien viel dat plots terug naar 40 procent compensatie en nu is het niets en wordt hen gezegd dat ze het maar beter kunnen vergeten. Ik vind dat verwerpelijk en uiterst laakbaar."

Onder impuls van Flipse ontketenen de Arco-coöperanten een nieuw offensief tegen Beweging.net (de christelijke arbeidersbeweging), de bank Belfius en de Belgische staat, die vandaag een deurwaarder met een ingebrekestelling op bezoek kregen. Samen richten ze zowel een nieuwe Belgische vzw als een Nederlandse stichting op onder de naam ArcoClaim.

ArcoClaim stelt zich tot doel 100 procent van de inleg van de Arco-aandeelhouders te recupereren. De vereniging laat zich juridisch bijstaan door het Brusselse advocatenkantoor SQ LAW (mr. Geert Lenssens en mr. Niels van Campenhout).

De bedoeling is het aantal procederende gedupeerden in de komende maanden op te voeren van de huidige 5300 naar 50.000. "We willen een grotere massa creëren, zodat we meer slagkracht hebben", zegt Flipse. ArcoClaim zal ook gesprekken aangaan met Deminor, dat een aparte zaak heeft aangespannen en meer dan 2000 coöperanten vertegenwoordigt, en met de consumentenorganisatie Test-Aankoop.

Arco-coöperanten kunnen zich online inschrijven op de website www.arcoclaim.be. Het is de bedoeling dat zij hun claims, zonder al te veel formaliteiten, bij de stichting onderbrengen, die daarna de hele procedure voor haar rekening neemt. De Arco-aandeelhouders hoeven in dit scenario geen procesvoerende partij te zijn. Er is de keuze tussen een gratis toetreding en een betalend lidmaatschap dat een eenmalige bijdrage van 25 euro vergt. In het eerste geval zou in geval van succes een fee van 12,5 procent aangerekend worden, in het tweede wordt de fee verminderd naar 7,5 procent.

Flipse heeft met zijn acties in Nederland enorm veel expertise in massaclaims verworven. Woekerpolis.nl telt 125.000 leden en voert momenteel een vijftal procedures tegen verzekeringsmaatschappijen als Achmea, Nationale Nederlanden en Aegon. De meeste zitten op het niveau van hoger beroep.

Grote juridische successen kan de claimorganisatie voorlopig niet voorleggen. Wel werd met verzekeraar Allianz een schikking getroffen waarbij gedupeerden 90 procent van hun verlies gecompenseerd kregen. "Wij praten met iedereen en stellen ons pragmatisch op", zegt Flipse. "Voor wrok of woede is er geen plaats." Benieuwd of hij het compleet verziekte Arco-dossier in België kan loswrikken.