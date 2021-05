Arcoclaim, dat ongeveer 12.000 Arco-coöperanten vertegenwoordigt, heeft Beweging.net gedagvaard. Woensdagochtend heeft een deurwaarder de dagvaarding betekend bij de christelijke arbeidersbeweging, blijkt uit een persbericht van de vzw. Het is voor het eerst dat Beweging.net geviseerd wordt in een poging om de verliezen te recupereren.

Het is dit jaar precies tien jaar geleden dat Arco ten val kwam. Het investeringsvehikel van het toenmalige ACW, intussen Beweging.net, had het meeste van zijn geld in de financiële groep Dexia geïnvesteerd en toen die in de problemen kwam door de financiële crisis, ging Arco mee ten onder. Zo'n 780.000 Arco-coöperanten zagen hun geld in rook opgaan, goed voor 1,5 miljard euro.

Pogingen van de federale regering om dat verlies (deels) te compenseren, botsten op juridische bezwaren.

Duizenden coöperanten stapten met behulp van Arcoclaim en Deminor intussen ook naar de rechter. In juni start de rechtszaak voor de ondernemingsrechtbank van Brussel.

De dagvaarding woensdag tegen Beweging.net is voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens Arcoclaim speelde de christelijke arbeidersbeweging 'een centrale rol in de misleidende commercialisering' van de Arco-aandelen aan haar achterban. De investering werd onder meer in het magazine Visie aangeprezen als 'veilig en risicoloos'.

Arcoclaim dagvaardde eerder ook al Belfius bank en de Belgische staat voor de rechtbank van eerste aanleg.

