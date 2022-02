Een samenwerking die de UGent sinds 2016 heeft uitgebouwd met staalproducent ArcelorMittal, wordt de komende vijf jaar verder gezet. Dat hebben de Gentse universiteit en de internationale staalreus donderdag gecommuniceerd.

De samenwerking tussen de UGent en staalproducent ArcelorMittal wordt de komende vijf jaar verder gezet. Het gaat om een belangrijke wisselwerking, want de Gentse staalfabriek van ArcelorMittal is vorig jaar uitgeroepen tot vlaggenschip in de duurzaamheidsstrategie van de multinational. De komende jaren wordt 1,1 miljard euro geïnvesteerd om de staalfabriek 3,9 miljoen ton CO2 minder te doen uitstoten, zowat 4 procent van de totale CO2-uitstoot van Vlaanderen. Maar er is erg veel wetenschappelijk doorzicht nodig om nieuwe productietechnieken te ontwikkelen en op punt te stellen. De universiteit tekende in 2016 een raamcontract om kennis uit te wisselen en opleidingen, onderzoek en ontwikkeling te steunen.

'Het verheugt ons dat bij deze samenwerking niet minder dan 22 professoren en 16 onderzoeksgroepen, verspreid over 3 faculteiten, betrokken zijn', zegt Gents rector Rik Van de Walle donderdag. 'Door multidisciplinair onderzoek met een sterke industriële partner kunnen we nog betere resultaten boeken.' Studenten en professoren krijgen toegang tot de expertise en ervaring van het bedrijf, dat op haar beurt op zoek is naar geschikte profielen. ArcelorMittal Belgium telt 5.100 medewerkers, waaronder 534 ingenieurs. Maar ook 144 verantwoordelijken met diploma's uit richtingen als economie, informatica en exacte wetenschappen. Iets meer dan de helft studeerde aan de Universiteit Gent.

Die zoektocht naar competente ingenieurs zal de komende jaren niet verminderen, integendeel. 'ArcelorMittal Belgium streeft naar het bouwen van een betere wereld met slimmere staalsoorten', zegt CEO Manfred Van Vlierberghe van ArcelorMittal Belgium. 'Staalsoorten die worden vervaardigd volgens innovatieve processen die minder energie verbruiken en aanzienlijk minder koolstof uitstoten.' Bovendien wil de Gentse haven de komende decennia inzetten op CO2-captatie en hergebruik, waarvoor ook bio-ingenieurs nodig zijn.

ArcelorMittal wil haar CO2-uitstoot in Europa tegen 2030 met 35 procent verminderen ten opzichte van 2018 en tegen 2050 koolstofneutraal zijn.

