Staalproducent ArcelorMittal verkoopt zijn Amerikaanse activiteiten aan de Amerikaanse concurrent Cleveland-Cliffs. De verkoop heeft een waarde van ongeveer 1,4 miljard dollar (1,2 miljard euro).

Cleveland-Cliffs maakte het nieuws bekend. Volgens het bedrijf is een defintief akkoord bereikt om ArcelorMittal USA over te nemen. In 2018 en 2019 had ArcelorMittal USA een jaarlijkse gemiddelde omzet van 10,4 miljard dollar.

