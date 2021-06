Op de terreinen van staalbedrijf ArcelorMittal in Gent komen binnenkort de eerste windmolens op Vlaams grondgebied die zonder subsidies stroom opwekken. Het bedrijf engageerde zich om de elektriciteit twintig jaar lang aan een vaste prijs af te nemen.

Windmolenparken op land werden in Vlaanderen tot nu toe steeds deels gesponsord met belastinggeld. Maar ArcelorMittal en windmolenexploitant Storm tonen nu dat het ook zonder groenestroomcertificaten kan. Ze stelden hun project dinsdag voor in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De twee bedrijven konden nog steun vragen voor de windmolens, maar het bleek volgens hen even interessant om het zonder te doen. Het gaat om drie grote turbines van 230 meter, de grootste van België, met elk een vermogen van 6 MW. Die draaien veel kostenefficiënter dan kleinere windmolens.

De prijs waaraan het staalbedrijf de elektriciteit van de turbines gedurende 20 jaar zal afnemen, zal volgens Storm-CEO Jan Caerts lager liggen dan de marktprijs op dit moment.

Minister Demir is tevreden over het project. 'Dit is de weg die we moeten opgaan. De subsidiëring wordt al uitgefaseerd, we komen al van heel ver', zegt ze. 'Het is ook goed nieuws voor de elektriciteitsfactuur, want subsidies komen op die factuur terecht', aldus Demir.

Demir gaf ook aan dat ze werkt aan oplossingen om subsidievrije projecten financierbaar te maken. Vooral voor kleinere bedrijven is dat belangrijk. 'We zien dat er meerdere initiatieven zoals dit zullen komen. In de komende maanden gaan we hier meer over communiceren.'

