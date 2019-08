De arbeiders van Punch Powertrain in Sint-Truiden hebben het werk vrijdagnamiddag stelselmatig hervat. 's Ochtends hadden ze het werk neergelegd, omdat het Truiense bedrijf een onbekend aantal banen zou schrappen. Metaalvakbond ACV-CSC Metea verwacht dat er ook maandag gewerkt wordt.

De vroege ploeg van arbeiders had vrijdagmorgen het werk neergelegd in een reactie op berichten in de kranten over een ontslagronde.

Maar uiteindelijk heeft de middagploeg toelichting gekregen, waarna de arbeiders aan het werk gingen. 'De reacties waren dubbel: ze zijn verrast, maar ook kwaad en verbolgen, dus ze willen snel duidelijkheid', zegt Peter Kunnen van ACV-CSC Metea.

Het sociaal overleg tussen directie en vakbonden is vervroegd naar donderdag 29 augustus. Voor sommige arbeiders duurt dat te lang. 'Ze gaan wel aan het werk, maar mogelijk kan het in een of andere afdeling wel vertraging opleveren', aldus Kunnen. 'Er zal geen normale productie zijn, maar we zaten sowieso nog met tijdelijke werkloosheid.'

Volgens de metaalvakbond zal er ook maandag gewerkt worden. 'Vanaf maandag gaan we terug evalueren, want in het weekend werkt niet het grote gros van de werknemers. Wij denken dat maandag het werk hervat zal worden, maar tussen nu en donderdag zal er wat spanning en onrust zijn. Dat kan tot werkonderbrekingen en vertraagd werk leiden', besluit Kunnen.