Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft woensdag het Amerikaanse technologiebedrijf Apple van de troon gestoten als bedrijf met de hoogste beurswaarde wereldwijd. Dat gebeurde na een daling van het aandeel Apple.

Het aandeel Aramco noteert nagenoeg op recordniveau en het staatsconcern bereikte woensdag een marktwaarde van 2.430 miljard dollar. Daarmee is Aramco voor het eerst sinds 2020 weer meer waard dan Apple. Het technologieconcern verloor woensdag kort na de middag in New York bijna 4 procent op de beurs, waardoor zijn beurswaarde zakte tot 2.410 miljard dollar.

De beurswaarde van Apple lag eerder dit jaar nog bijna 1.000 miljard dollar hoger dan die van Aramco, maar sindsdien verloor het aandeel Apple 16 procent, terwijl dat van Aramco 27 procent de hoogte in ging.

Zelfs als de machtswissel van korte duur zou zijn, wijst hij wel op een aantal krachten die spelen op de wereldwijde economie, schrijft het financiële agentschap Bloomberg. Zo zijn de hoge olieprijzen goed nieuws voor Aramco, terwijl de hoge inflatie en de renteverhogingen die daar een reactie op zijn, wegen op de aandelen van technologiebedrijven.

'Er zijn paniekverkopen in onder meer de technologiesector, en het geld dat daaruit komt lijkt vooral naar de energiesector te gaan die nu gunstige vooruitzichten heeft', aldus Tim Ghriskey, analist bij Ingalls & Snyder. 'Dat komt bedrijven als Aramco ten goede.' Apple blijft wel het grootste beursbedrijf in de Verenigde Staten, voor Microsoft (1.960 miljard dollar).

