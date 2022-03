De winkelketen Switch, verdeler van Apple-producten, mag voorlopig geen verzekeringen meer verkopen in België. Dat heeft de financiële regulator FSMA beslist.

Switch hield er omstreden verkooptechnieken op na, waarover consumentenorganisatie Test Aankoop tientallen klachten kreeg. Klanten zaten na de aankoop van een smartphone, tablet of computer met een verzekeringscontract opgezadeld dat ze eigenlijk niet wilden. Test Aankoop diende zelf ook een klacht in.

De financiële waakhond FSMA komt nu met een verbod om nog verzekeringen te commercialiseren. Dat volgt op bevindingen tijdens inspecties in verschillende verkooppunten. De keten, die 21 vestigingen heeft in België, bleek de regels op vlak van informatieverstrekking aan klanten niet na te leven.

Het verbod om nog verzekeringen te verkopen geldt volgens de mededeling van de FSMA onmiddelijk, en tot de inbreuken zijn verholpen.

