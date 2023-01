De Leuvense appbeveiliger Guardsquare rondde in 2022 de kaap van 20 miljoen euro recurrente omzet en 140 medewerkers. Dit jaar blijft het rendabele techbedrijf volop investeren in twee nieuwe producten, vijftig nieuwe medewerkers en een kantoor in Gent.

Roel Caers was jaren op de radio te horen als interviewer langs de lijn terwijl VRT-sportjournalist Peter Vandenbempt voetbalwedstrijden versloeg. De prachtige radiostem van Roel Caers is nog helemaal intact, maar voor die hobby heeft hij al lang geen tijd meer. Als CEO van de Leuvense appbeveiliger Guardsquare staat hij aan het hoofd van een van 's lands meest beloftevolle techbedrijven. In uw smartphone zitten ongetwijfeld apps die Guardsquare beveiligt. Het bedrijf gaat prat op 4 miljard beschermde klanten wereldwijd.

Guardsquare is het geesteskind van Eric Lafortune en de ex-topjudoka Heidi Rakels. De twee ingenieurs deden het bedrijf groeien tot een omzet van 6 miljoen euro, 35 werknemers en een opgemerkte kapitaalronde begin 2019. Het Amerikaanse Battery Ventures - dat eerder al in het Brusselse databedrijf Collibra investeerde - werd voor 29 miljoen dollar de meerderheidsaandeelhouder. "Van de ene op de andere dag werd het bedrijf niet langer geleid door de oprichters, maar door durfkapitalisten", zegt Roel Caers. De Westmallenaar was toen de operationeel directeur van het Leuvense techbedrijf, maar nam bij de intrede van Battery Ventures de CEO-rol over van Heidi Rakels. Als managing director van het Nederlandse IT-bedrijf Unit4 had hij al ervaren hoe je een snelgroeiend bedrijf door zijn groeipijnen heen helpt. In 2018 won Guardsquare de Deloitte Fast50 Belgium met een omzetgroei van 4.700 procent in drie jaar. Sinds 2019 blijft het, ondanks covid en andere turbulentie in de economie, goed vooruitgaan. Guardsquare stelt altijd scherpe omzetdoelen, die worden beloond met een korte reis voor het hele team. Is dat vorig jaar gelukt? ROEL CAERS. "We hebben ons ambitieuze doel gehaald op de laatste dag van het jaar. We zitten over de 20 miljoen euro recurrente inkomsten. Het wordt een mooie trip naar een stad in Zuid-Europa." Het is verhuizen en verbouwen geslagen in uw kantoren om de groei bij te benen. CAERS. "In vier jaar gingen we van 35 naar bijna 140 medewerkers. Er komen elke week mensen bij. Toen we de deal met Battery sloten, besloten we een kantoor in Boston te openen. Daar zijn we vorige maand verhuisd omdat we er ondertussen met 25 mensen zijn. We hebben er twee verdiepingen bij genomen in dit gebouw (het Leuvense kantoor aan de Tervuursevest, nvdr) en ik zou er het liefst nog een verdieping bij zetten als ik kon. We passen het gebouw aan het hybride werken aan, vandaar de verhuisdozen. Er zijn meer vergader- en overlegruimtes nodig omdat mensen thuis en op kantoor werken meer willen combineren. Leuven en Boston zijn onze saleshubs, terwijl Leuven en München onze ingenieurhubs zijn. In München deden we in 2020 een kleine overname (het bedrijf App-Ray, nvdr) voor een product, maar er zat ook iemand met een enorme ervaring in dat bedrijf. Rond hem hebben we een team gebouwd, daar zitten nu ook al vijftien mensen. Vorig jaar kwamen er vijftig mensen bij, en dit jaar zal dat weer gebeuren. Dan groeien we naar zo'n 185 mensen. Nieuw is ook dat we dit jaar een kantoor openen in Gent. De Gentse ingenieurs komen niet naar Leuven en omgekeerd. Daar zit de Brusselse ring voor veel tussen." Die vijftig nieuwe mensen worden vooral ingenieurs, terwijl een bedrijf in uw ontwikkelingsfase vaak overwegend verkoop- en marketingmensen in dienst neemt. U bent een echt ingenieursbedrijf? CAERS. "We zijn inderdaad echt een productbedrijf. We verkopen aan softwareontwikkelaars. Dat is een heel technisch publiek. Zij zitten niet te wachten op een verkoper. Ze willen gewoon een goed product, het liefst met een goede handleiding. We zijn al vroeg begonnen met mensen in dienst te nemen die niet alleen verschillende talen spraken, maar ook de taal van de ingenieur. Toen de covidpandemie begon, zat veel van onze verkoop al online. Zodra een bedrijf klant is, hoeven we niet vaak langs te gaan. Alles kan online gebeuren." U hebt die ingenieurs ook nodig om te blijven innoveren. CAERS. "We zijn van drie naar vijf producten gegaan en innoveren volop. Er is het opensource-softwareproduct ProGuard, iXGuard om iOS-apps te beveiligen en DexGuard voor Android-apps. Daar hebben we twee nieuwe producten in de cloud aan toegevoegd. Met eentje kunnen klanten zien wat met hun apps gebeurt. Banken kunnen bijvoorbeeld zien of hun app op een mobiele telefoon staat waarmee geknoeid is en bepalen wat in dat geval moet gebeuren. De ene bank wil dat de app dan crasht, een andere wil dat je je saldo nog kan zien, maar geen overschrijvingen meer kunt doen. Nog een andere bank wil alle functionaliteiten behouden, maar transacties merken zodat ze intern kunnen worden gecheckt. Daarnaast maakten we ook een product dat vroeger in het ontwikkelproces van bedrijven kan worden gebruikt. Met AppSweep kunnen bedrijven hun app tijdens de ontwikkeling door een scanner halen om te zien welke beveiligingsfouten er nog in zitten. Dit jaar willen we iXGuard en DexGuard ook mee als cloudoplossing aanbieden. Dan gaan we de markt nog eens overhoop gooien. Er zijn steeds meer appontwikkelaars. Dat maakt dat niet elke ingenieur even gespecialiseerd is in beveiliging. Via nieuwe cloudversies van iXGuard en Dexguard willen we ook hen de hoogste vorm van beveiliging aanbieden." Hoe groot kan Guardsquare worden? CAERS. "Wij opereren in een nichemarkt, waardoor de unicornstatus bereiken (een jong techbedrijf dat 1 miljard dollar waard is, nvdr) op dit moment niet realistisch is. We baseren ons op wat analisten zeggen. Volgens hen zullen er tegen 2026 ongeveer 8 miljoen apps zijn. Nu zijn er 5 miljoen. Bovendien komen er steeds meer apps met gevoelige informatie. Een app die gewoon weergeeft wat op een website staat, hoeft niet beveiligd te worden. Maar een app waar geld in omgaat wel. Omdat het specialisatieniveau van de softwareontwikkelaars zakt, zal er een enorme kloof zijn tussen de appontwikkelaars en de kennis in bedrijven om die apps te beveiligen. Wij zien het als onze taak om die kloof te dichten. Volgens Jürgen Ingels (als investeerder in de raad van bestuur van Guardsquare, nvdr), kan Guardsquare een bedrijf worden met een omzet van 100 miljoen en 350 medewerkers. Ik ben bij Unit4 de beursgang meegemaakt. Heel stiekem zou ik dat met Guardsquare wel eens overdoen. Er is een hele weg te gaan, maar we hebben ook al een hele weg afgelegd." Bent u groter in de Verenigde Staten of in Europa? CAERS. "Onze omzet komt voor ongeveer een derde uit de Amerika's, een derde uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en een derde uit Azië. In 2022 was Zuid-Amerika onze grootste groeipoot. De eerste jaren zat de groei heel sterk in Azië. Daarna in Europa, nu in Amerika. Als het over mobiele apps gaat, is het van oost naar west gegaan. De eerste apps waar geld in omging, waren die van de financiële wereld, de banken. Dat waren ook de eerste apps die werden aangevallen. Nu komt de tweede golf. Dat zijn de apps die te maken hebben met persoonlijke data, gezondheidszorg, technologische apps waar veel intellectueel eigendom in zit. De derde golf zijn de e-commerceapps en de vierde golf zijn de merken zelf. Vroeger deed je alles via de website, nu ga je meer en meer mobiel bestellen. Almaar meer grote merken zetten via apps mobiele verkoopkanalen op. Al die evoluties gingen van oost naar west." De geopolitieke opdeling tussen China, de VS en Europa wordt steeds duidelijker. Heeft dat gevolgen voor u? CAERS. "Ik heb het altijd als een voordeel gezien dat we als Belgisch bedrijf niet bij één van de grote blokken horen. We hebben twee grote Chinese concurrenten, maar toch zijn heel wat Chinese banken bij ons klant. Hetzelfde met Amerikaanse en Europese klanten. Ik heb het gevoel dat we als redelijk neutraal worden gezien. Wat ons wel omzet heeft gekost, zijn allerlei internationale spanningen die in economische sancties uitdraaien. Wij hadden een hele goede partner in Iran, maar doordat we nu een Amerikaanse investeerder hebben, mogen we niet meer aan Iran verkopen. De sancties tegen Huawei hebben ook een impact op ons gehad. Het was op een gegeven moment onze grootste klant. Van de ene op de andere dag mochten we er niet meer aan verkopen." Hoe kunt u zich op zoiets voorbereiden? CAERS. "Ons credo was altijd: doe geen gekke dingen als het goed gaat, dan moet je ook geen gekke dingen doen als het slecht gaat. Nog maar een paar jaar geleden was een groeibedrijf zogezegd niet goed bezig als het niet genoeg geld opbrandde. Dat hebben nooit gedaan. We hebben er altijd goed voorgestaan, maar we willen ons geld verstandig besteden. Als je in de goede jaren een spaarpotje aanlegt voor de slechte jaren, kun je wel tegen een stootje. In al die jaren van groei, waarin we toch fors geïnvesteerd hebben, zijn we zowel cashflowpositief als winstgevend gebleven. Die winst hebben we wel steeds opnieuw geïnvesteerd. Ik denk dat er niet veel techbedrijven zijn die boven de 20 miljoen recurrente inkomsten per jaar gaan zonder iets op te branden. Nu staat de mindset van iedereen op rustig aan doen en afremmen. Dat doen wij niet. We blijven investeren en groeien. Eigenlijk zijn we twee keer tegendraads geweest. Toen je geld moest opbranden, hebben we het niet gedaan. En nu je niet moet investeren, gaan we dat volle bak doen."