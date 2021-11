Staalbedrijf Aperam blijft op recordkoers. Ook in het derde kwartaal werden recordcijfers geboekt, net als in de voorgaande kwartalen dit jaar, zo maakte Aperam vrijdag bekend.

Aperam, specialist in roestvrij staal, zette in het derde kwartaal een omzet van 1,26 miljard euro in de boeken. De nettowinst kwam uit op 201 miljoen euro. Het bedrijf kon onder meer profiteren van hoge staalprijzen.

'De markttendenzen blijven positief. De sterke vraag uit zich in een solide orderboek en gunstige prijzen', aldus Aperam-topman Timoteo Di Maulo.

Aperam heeft zijn hoofdzetel in Luxemburg en heeft in België fabrieken in Genk en Châtelet. Het bedrijf noteert op de beurs in Brussel en maakt deel uit van de Bel20-index met de twintig belangrijkste aandelen.

