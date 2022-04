De Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital, die zo'n 1,2 miljard euro beheert voor ongeveer 3.500 vermogende particulieren, is zijn vergunning kwijt. De Raad van State heeft een beslissing van de Nationale Bank hieromtrent bevestigd, zo blijkt dinsdag uit een arrest.

De Nationale Bank had einde maart de vergunning van Merit Capital als beursvennootschap herroepen, met ingang van 5 april. Het bedrijf diende daarop een vordering in bij de Raad van State, om die beslissing met uiterst dringende noodzakelijkheid te schorsen. Maar daar gaat de Raad van State niet op in.

'De Raad is van oordeel dat de door de nv Merit Capital opgeworpen middelen, waarin een schending wordt aangevoerd van de hoorplicht, van de formele- en de materiële motiveringsplicht en van het evenredigheidsbeginsel, niet ernstig zijn', luidt de motivatie.

Ook een vordering van de aandeelhouders tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, werd door de Raad van State verworpen.

Door de beslissing van de Nationale Bank begin deze maand, moest het bedrijf zijn klanten verwittigen zodat ze een alternatief konden zoeken voor het beheer van hun geld. Maar dat bleek uiteindelijk niet nodig, want de beslissing van de Nationale Bank werd door de ondernemingsrechtbank in Brussel geschorst, in afwachting van de uitspraak van de Raad van State.

