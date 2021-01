De totale goederenoverslag in de haven van Antwerpen bedroeg vorig jaar 231 miljoen ton cargo. Dat is een daling met 3,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor, meldt Port of Antwerp maandag. Tegelijk boekte de Antwerpse haven in het coronajaar met 12 miljoen containers een nieuw record in de containeroverslag.

De containeroverslag in Antwerpen klokte in 2020 af op 12 miljoen containers, een stijging met 1,3 procent en een nieuw record. De goede containercijfers konden niet verhinderen dat het totale overslagcijfer met 3,1 procent daalde. In 2019 werd er in de Antwerpse haven nog een record van 238 miljoen ton gelost en geladen.Voor het eerst in acht jaar wordt in de haven geen overslagrecord gehaald.

De containeroverslag kende bij de start van de coronacrisis moeilijke maanden, maar trok vanaf juli opnieuw aan. Voor het eerst werd in het belangrijkste segment daardoor de kaap van 12 miljoen TEU overschreden.

'Indrukwekkend'

'Zeker in dit jaar is dit indrukwekkend', zegt CEO van Port of Antwerp Jacques Vandermeiren. 'Op vier jaar tijd is er twee miljoen TEU bijgekomen, een gemiddelde stijging van 500.000 TEU per jaar', klinkt het.

Vandermeiren haalt als belangrijkste reden de positie van containerreus MSC in Antwerpen aan, die ook in moeilijke tijden overslag van andere havens naar Antwerpen haalt.

Het breakbulksegment kreunde onder handelsperikelen en de coronacrisis, met een daling van 16 procent in de totale overslag. Vooral de belangrijkste goederengroep staal ging achteruit, ook de autosector leed onder de coronacrisis.

De vloeibare (-4,2 procent) en droge (-17 procent) bulk kenden een verminderde vraag. Tijdens de coronacrisis kwam de overslag in kolen tot stilstand, door het groeiende aanbod aan groene energie en een verminderde vraag uit de staalsector. In het vloeibaar massagoed daalde het maritiem transport in ruwe olie met maar liefst 60 procent door verminderde raffinage-activiteiten.

