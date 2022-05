Opgestart in 2016 is Sereni in korte tijd uitgegroeid tot een toonaangevende koepelorganisatie van 45 begrafenisondernemers. "Het is onze missie de uitvaartsector uit de schaduw te laten treden", aldus CEO Bram Coussement.

Er rust nog altijd een taboe op de dood en het rouwproces. De koepelorganisatie Sereni wil dat de uitvaartzorgsector uit de schaduw treedt en profileert zich graag als een van de pioniers. De dienstverlening bestaat uit heel wat dimensies. "Bij een overlijden moeten de nabestaanden behalve een zware emotionele klap vaak ook een administratieve dreun verwerken. Maar op dat moment is dat het laatste waar ze op zitten te wachten", zegt Bram Coussement. "Onze mensen helpen hen bij de afhandeling van het administratieve kluwen met overheden, banken, contracten met nutsbedrijven en telecomproviders. Daar ligt nog een belangrijke uitdaging voor de overheid. Het zou heel wat kopzorgen besparen als ze een loket zou opzetten waar de nabestaanden terechtkunnen voor alle administratieve formaliteiten."

Daarnaast begeleidt het team van Sereni de nabestaanden bij de uitwerking van een gepaste uitvaartdienst. Dat begint met het uitschrijven en de opmaak van het drukwerk. "Het leven is een estafette waarbij we telkens het stokje doorgeven aan de volgende generatie. Bij een overlijden is het waardevol om een persoonlijk stukje geschiedenis na te laten", aldus Coussement. "Ook bij de dienst zelf komt heel wat kijken. Een modern uitgeruste zaal met een goede akoestiek en comfortabel meubilair is belangrijk. Steeds vaker krijgen we de vraag om de dienst te livestreamen voor wie niet aanwezig kan zijn."

Generatie op generatie

De uitvaartsector telt heel wat familiebedrijven, die van generatie op generatie worden doorgegeven. In 2016 sloegen enkele ondernemers de handen in elkaar met de Antwerpse begrafenisondernemer Bruno Quirijnen om samen de koepelorganisatie Sereni op te richten. Het ging om Vermec, het investeringsvehikel van de familie Michel Verhaeren, en Amaury Hendrickx, de medeoprichter van de hamburgerketen Ellis, onze Trends Gazellen Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven in 2018 in Oost-Vlaanderen.

Hoewel er ongetwijfeld wat koudwatervrees bestond bij de lokale uitvaartondernemers, durfden ze het toch aan om hun zaak over te laten aan Sereni en in het innovatieve concept te stappen. Ze bleven aan boord om met een vrij grote autonomie hun zaak te blijven uitbaten. Intussen bestaat het netwerk al uit 45 uitvaartondernemers verspreid over Vlaanderen, Brussel en sinds het najaar van 2020 ook Wallonië.

"We blijven uitkijken naar nieuwe partners", zegt Bram Coussement. "Belangrijk is dat de bedrijfscultuur bij de onze past. We peilen ook altijd naar de reputatie van de uitvaartondernemer. Geen enkel bedrijf is te groot of te klein om zich bij ons aan te sluiten. We kijken vooral naar het potentieel. Tegen eind dit jaar zullen we een marktaandeel van zowat 10 procent hebben. Onze ambitie reikt voorbij 20 procent."

