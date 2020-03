De werknemers van het bouw- en wegenbouwbedrijf DCA uit Beerse hadden het voorbije jaar heel wat te vieren. In de eerste plaats was er de 50ste verjaardag, maar het bedrijf kreeg ook het certificaat van Great Place to Work, de BIM Award en de titel Innovator van het Jaar. Als afsluiter van het feestjaar gaat DCA nu ook lopen met de trofee van Trends Gazellen Ambassadeur.

Maar vooral 2018 was een fantastisch jaar voor DCA. De geconsolideerde omzet steeg met 53 procent tot net geen 200 miljoen euro, terwijl de brutobedrijfswinst bijna verdubbelde tot 9,2 miljoen euro. De kwantumsprong was het gevolg van organische groei en van enkele acquisities. In dat jaar nam DCA de activiteiten over van het Olense bouwbedrijf E. Dillen en van Grondrecyclage De Kempen uit Grobbendonk. Een jaar eerder was ook de schrijnwerkerij Coraco met vestigingen in Aarschot en Olen en ABO Building uit Bornem tot de groep toegetreden.

De overname van E. Dillen had een opvallend gevolg. Door plaatsgebrek koesterde DCA al jaren plannen voor een nieuw hoofdkwartier op het industrieterrein Beerse-Zuid. Door de overname kreeg het bedrijf een interessante site in handen met goed uitgeruste kantoren, productieruimtes en magazijnen. DCA bergt daardoor de nieuwbouwplannen op en kiest voor een verhuizing van de operationele diensten voor bouw en projectontwikkeling naar de bedrijfssite in Olen.

Buy-and-build

De roots van DCA gaan terug tot 1969, toen Erik De Clercq een bedrijf oprichtte dat gespecialiseerd was in verhardings- en rioleringswerken. Door de overname van enkele lokale wegenbouwers kon hij de activiteiten uitbreiden. Twintig jaar na de start deed hij met D.C. Engineering nog een belangrijke overname. Op die manier werd het bedrijf actief in de nieuwbouw, restauratie- en renovatiewerken.

In 2006 verkocht de oprichter zijn bedrijf aan Francis Vrancken. Nadat de geboren Kempenaar ervaring had opgedaan bij Van Gorp Wegenbouw had hij in 1999 een eerste wegenbouwfirma overgenomen. Het was het startsein van een buy-and-buildstrategie. Al die jaren kreeg Vrancken steun van zijn voormalige kotgenoot Luc Neefs, die nog altijd zijn trouwe rechterhand en bestuurder bij DCA is.

Verticale integratie

Door de jaren heen is DCA uitgegroeid tot een gediversifieerde bouwgroep. De bouwafdeling - DCA heeft een erkenning klasse 8, de hoogst mogelijke - tekent voor ruim de helft van de omzet en omvat zowel private residentiële projecten als projecten in de openbare sector, zoals ziekenhuizen, scholen, sociale woningbouw enzovoort. Infrastructuurwerken zijn goed voor bijna een derde van de omzet. Het gaat om wegenwerken, parkings en waterzuiveringsinstallaties. DCA is een vaste partner van Aquafin.

DCA is een verticaal geïntegreerde bouwgroepn die zo veel mogelijk schakels van elk bouwproject in eigen handen wil houden. Naast de eerder genoemde schrijnwerkerij en het grondrecyclagebedrijf heeft de groep bijvoorbeeld ook een eigen prefabafdeling (Predil) en een afdeling die zich ontfermt over alle HVAC-technieken (Technidil). Ten slotte brengt het bedrijf als projectontwikkelaar ook eigen realisaties op de markt.

Dicht bij de mensen

Stilaan doet ook de digitalisering haar intrede in de vrij conservatieve bouwwereld. DCA profileert zich als een voortrekker van innovatie en omarmt bijvoorbeeld de dronetechnologie en het BIM (Bouw Informatie Model), een werkmethodiek waarbij de actoren uit verschillende sectoren samenwerken aan een project in een 3D-model.

Met als doel de studenten voor te bereiden op een job in een snel digitaliserende bouwsector, ging DCA een samenwerking aan met de Thomas More Hogeschool. Door Partner in Education te worden, engageert het bedrijf zich om de opleiding Bouw mee vorm te geven. Dat gebeurt in een continue wisselwerking, waarbij beide partijen streven naar de implementatie van de meest recente bouwtechnieken.

DCA wil zo dicht mogelijk bij zijn mensen staan door in te zetten op samenwerking, loyauteit en betrokkenheid. Zo investeerde het bedrijf fors in de veiligheid en het welzijn van de werknemers. Typerend is het welzijnsplatform dat instaat voor de organisatie van originele personeelsevenementen. Nieuwe medewerkers krijgen een uitnodiging voor een DNA-dag, een moment waarop ze via interactieve presentaties hun nieuwe werkomgeving beter leren kennen. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag kregen alle medewerkers de ingrediënten voor een verjaardagstaart, inclusief instructies. Wie een foto maakte van zijn creatie maakte kans op een leuke verrassing.

Maar vooral 2018 was een fantastisch jaar voor DCA. De geconsolideerde omzet steeg met 53 procent tot net geen 200 miljoen euro, terwijl de brutobedrijfswinst bijna verdubbelde tot 9,2 miljoen euro. De kwantumsprong was het gevolg van organische groei en van enkele acquisities. In dat jaar nam DCA de activiteiten over van het Olense bouwbedrijf E. Dillen en van Grondrecyclage De Kempen uit Grobbendonk. Een jaar eerder was ook de schrijnwerkerij Coraco met vestigingen in Aarschot en Olen en ABO Building uit Bornem tot de groep toegetreden. De overname van E. Dillen had een opvallend gevolg. Door plaatsgebrek koesterde DCA al jaren plannen voor een nieuw hoofdkwartier op het industrieterrein Beerse-Zuid. Door de overname kreeg het bedrijf een interessante site in handen met goed uitgeruste kantoren, productieruimtes en magazijnen. DCA bergt daardoor de nieuwbouwplannen op en kiest voor een verhuizing van de operationele diensten voor bouw en projectontwikkeling naar de bedrijfssite in Olen. De roots van DCA gaan terug tot 1969, toen Erik De Clercq een bedrijf oprichtte dat gespecialiseerd was in verhardings- en rioleringswerken. Door de overname van enkele lokale wegenbouwers kon hij de activiteiten uitbreiden. Twintig jaar na de start deed hij met D.C. Engineering nog een belangrijke overname. Op die manier werd het bedrijf actief in de nieuwbouw, restauratie- en renovatiewerken. In 2006 verkocht de oprichter zijn bedrijf aan Francis Vrancken. Nadat de geboren Kempenaar ervaring had opgedaan bij Van Gorp Wegenbouw had hij in 1999 een eerste wegenbouwfirma overgenomen. Het was het startsein van een buy-and-buildstrategie. Al die jaren kreeg Vrancken steun van zijn voormalige kotgenoot Luc Neefs, die nog altijd zijn trouwe rechterhand en bestuurder bij DCA is. Door de jaren heen is DCA uitgegroeid tot een gediversifieerde bouwgroep. De bouwafdeling - DCA heeft een erkenning klasse 8, de hoogst mogelijke - tekent voor ruim de helft van de omzet en omvat zowel private residentiële projecten als projecten in de openbare sector, zoals ziekenhuizen, scholen, sociale woningbouw enzovoort. Infrastructuurwerken zijn goed voor bijna een derde van de omzet. Het gaat om wegenwerken, parkings en waterzuiveringsinstallaties. DCA is een vaste partner van Aquafin. DCA is een verticaal geïntegreerde bouwgroepn die zo veel mogelijk schakels van elk bouwproject in eigen handen wil houden. Naast de eerder genoemde schrijnwerkerij en het grondrecyclagebedrijf heeft de groep bijvoorbeeld ook een eigen prefabafdeling (Predil) en een afdeling die zich ontfermt over alle HVAC-technieken (Technidil). Ten slotte brengt het bedrijf als projectontwikkelaar ook eigen realisaties op de markt. Stilaan doet ook de digitalisering haar intrede in de vrij conservatieve bouwwereld. DCA profileert zich als een voortrekker van innovatie en omarmt bijvoorbeeld de dronetechnologie en het BIM (Bouw Informatie Model), een werkmethodiek waarbij de actoren uit verschillende sectoren samenwerken aan een project in een 3D-model. Met als doel de studenten voor te bereiden op een job in een snel digitaliserende bouwsector, ging DCA een samenwerking aan met de Thomas More Hogeschool. Door Partner in Education te worden, engageert het bedrijf zich om de opleiding Bouw mee vorm te geven. Dat gebeurt in een continue wisselwerking, waarbij beide partijen streven naar de implementatie van de meest recente bouwtechnieken. DCA wil zo dicht mogelijk bij zijn mensen staan door in te zetten op samenwerking, loyauteit en betrokkenheid. Zo investeerde het bedrijf fors in de veiligheid en het welzijn van de werknemers. Typerend is het welzijnsplatform dat instaat voor de organisatie van originele personeelsevenementen. Nieuwe medewerkers krijgen een uitnodiging voor een DNA-dag, een moment waarop ze via interactieve presentaties hun nieuwe werkomgeving beter leren kennen. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag kregen alle medewerkers de ingrediënten voor een verjaardagstaart, inclusief instructies. Wie een foto maakte van zijn creatie maakte kans op een leuke verrassing.