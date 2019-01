Antwerps Havenbedrijf: 'Brexit beter uitstellen'

Het Havenbedrijf had naar eigen zeggen de uitslag van dinsdagavond verwacht. 'De vraag is alleen: wat nu', zegt Wim Dillen, international development manager van Port of Antwerp. Het Havenbedrijf wil de brexit-datum van 29 maart liever uitgesteld zien, want de bedrijven zijn onvoldoende voorbereid op een 'harde uitstap' van het VK.

Volgens Dillen is alle extra tijd welkom om de capaciteit bij de diensten Douane en Accijnzen en het Federaal Voedselagentschap te verhogen, want 'hoe harder de brexit, hoe meer capaciteit daar nodig is.' Het initiatief om bedrijven proactief een douanenummer toe te wijzen, is volgens Dillen positief maar onvoldoende. 'De meeste bedrijven hebben veel meer voorbereidingstijd nodig. 29 maart is morgen, bij wijze van spreken.' Er is begrip dat de brexit-datum niet voorbij de Europese verkiezingen kan geplaatst worden, maar elke maand extra is voor het Havenbedrijf welkom.

Dillen staat nauw in contact met Justin Atkin, de brexit-vertegenwoordiger van de Antwerpse haven in het Verenigd Koninkrijk die vorige zomer werd aangesteld. 'Hij meldde dinsdagavond als eerste de uitslag van de stemming.' In februari organiseert de haven een 'road show' in het VK om lokale bedrijven kennis te laten maken met de Antwerpse logistieke dienstverleners. 'Dat initiatief is nu nog actueler geworden', zegt Dillen.