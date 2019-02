Antwerp Management School bestaat zestig jaar: 'Interessant zijn, volstaat niet meer'

Een decennium geleden heette het Antwerpse opleidingsinstituut voor managers en bedrijfsleiders nog UAMS. Voluit stond dat voor Universiteit Antwerpen Management School. Tien jaar later is dat gewoon Antwerp Management School (AMS). De naamsverandering hangt samen met de verzelfstandiging van de school in 2009. De banden met de universiteit zijn gebleven, benadrukt de nieuwe decaan, Steven De Haes. "We bespelen een andere markt", zegt hij. "Maar we hebben gemeenschappelijke waarden. Op die manier hebben we in Antwerpen een sterke pool rond business, economie en management, die zowel in de managementschool als in de faculteit bedrijfswetenschappen en economie is verankerd."

