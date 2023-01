De luchthaven in Deurne - die onlangs van de Vlaamse regering groen licht kreeg om verder uit te breiden - heeft in 2022 bijna 240.000 passagiers verwelkomd. "Een uitstekend cijfer dat 63 procent hoger ligt dan in (coronajaar, red.) 2021", meldt de luchthaven dinsdag in een persbericht.

'Na twee uitzonderlijke en moeilijke jaren kon er weer volop gereisd worden', zegt CEO Eric Dumas. 'Tussen april en augustus verwelkomde onze luchthaven hetzelfde aantal passagiers als in 2019.'

In totaal verwelkomde de luchthaven vorig jaar 239.500 passagiers, dat is 79 procent van het aantal reizigers in 2019. De zogeheten business en private aviation tekenden een stijging van dertien procent op in vergelijking met 2019. 'De markt heeft een snel herstel gekend na de pandemie', zegt Dumas.

Eind 2022 moest de luchthaven wel even dicht voor onderhoudswerken. Een organisatie van buurtbewoners noemde die werken toen illegaal.

Tegen 2025 wil Antwerpen jaarlijks meer dan 310.000 passagiers verwelkomen. 'De heropstart van de vluchten naar Londen moet hiertoe bijdragen', aldus nog Dumas. 'Ook de grotere en zuinigere toestellen die TUI fly in 2023 in gebruik zal nemen, moeten ervoor zorgen dat nog meer reizigers via Antwerpen kunnen vertrekken', klinkt het.

