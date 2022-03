Bij DESelect beslist iedereen zelf wanneer hij naar de kapper gaat en vakantie neemt, zegt CEO Anthony Lamot. "We willen niet babysitten op onze mensen." De oproep die hij op LinkedIn plaatste om zijn Oekraïense medewerkers te steunen, werd maar liefst 1,7 miljoen keer bekeken.

Anthony Lamot, de CEO van DESelect, werd overrompeld door de respons op het bericht dat hij op LinkedIn plaatste de dag dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Het werd maar liefst 1,7 miljoen keer bekeken en 18.300 keer geliket. Honderden mensen schreven er een commentaar op of deelden het bericht. In zeven korte zinnen had Lamot uitgelegd dat hij relocatiediensten aanbiedt aan zijn Oekraïense werknemers, dat hij hen helpt met het aanvragen van verblijfsvergunningen en dat ook andere Oekraïense vluchtelingen bij hem kunnen solliciteren. Hij riep andere bedrijfsleiders op hetzelfde te doen. Hij besloot met de zin dat het nu niet om politiek draait, maar om het helpen van medemensen. "Er reageerden verscheidene Belgische ondernemers op die oproep", zegt Lamot, die videobelt vanuit Austin, waar hij regelmatig naartoe reist om DESelect in de Verenigde Staten op de kaart te zetten (zie kader In de slipstream van Salesforce). "Maar ik kreeg ook een reactie van een van onze investeerders. Hij stelde direct een Airbnb in Roemenië beschikbaar voor vluchtelingen. Het is mooi dat onze investeerders ook betrokken zijn."

Hij stelde direct een Airbnb in Roemenië beschikbaar voor vluchtelingen. Het is mooi dat onze investeerders ook betrokken zijn." Van de vier Oekraïense werknemers van DESelect waren er voor de oorlog twee naar België gekomen. Na de Russische invasie slaagde één erin het land te ontvluchten. Van de vierde werknemer vernam Lamot vorige vrijdag, na dagen radiostilte, dat hij vastzit in Chernihiv. "Niemand kan zich voorstellen wat onze Oekraïense collega's doormaken", zegt Lamot. "Ze proberen ook hun familie naar hier te krijgen. Het is heel moeilijk voor hen. Ze zijn jong en zijn plots soms de enige broodwinnaar in hun familie." Hoe Anthony Lamot omgaat met zijn Oekraïense medewerkers, past in de brede hr-aanpak van zijn techbedrijf. Omdat hij van vorming psycholoog is, denkt hij voortdurend na over hoe hij zijn personeelsbeleid kan verbeteren. Hij laat zich daarbij inspireren door boeken van bekende CEO's als Marc Benioff van Salesforce en Reed Hastings van Netflix. Een aantrekkelijk hr-beleid is één manier waarop een techbedrijf zich kan onderscheiden in de war for talent. Lamot zweert bij een waardegedreven aanpak. "Waarden creëren waarde", zegt hij. "Ik ben ervan overtuigd dat als je als persoon of als bedrijf bepaalde waarden aanhangt, dat toegevoegde waarde zal creëren voor jezelf en je organisatie." Om te vermijden dat die bedrijfswaarden theorie blijven, heeft hij met zijn medewerkers een manifest uitgewerkt met principes die worden gebruikt bij jobinterviews of de kwartaaldoelstellingen. "Vanuit waarden als vertrouwen en persoonlijke verantwoordelijkheid laten we mensen zelf bepalen hoe en wanneer ze de doelen halen die we met hen afspreken", zegt Lamot. "Ze leggen daarbij verantwoording af aan elkaar. Dat vereist transparantie en open communicatie. Dat is niet gemakkelijk, want dat betekent bijvoorbeeld dat je elkaar ook moet zeggen wat niet goed is." Als er een rode draad loopt in de relatie met de werknemers bij DESelect, dan is het volgens de CEO dat het bedrijf zijn personeel niet op de vingers wil kijken. Zo kunnen zijn medewerkers sinds kort onbeperkt vakantie nemen. "Het idee van die onbeperkte vakantie haalde ik bij Netflix", zegt Lamot. "Nadat ik één hoofdstuk had gelezen in het boek van CEO Reed Hastings, dacht ik al: dat zijn wij! Tijdens covid merkte ik dat mensen meer snipperdagen begonnen te nemen om dingen te regelen. Een vraag van een collega die tijdens de werkuren naar de kapper wilde gaan, triggerde me. De afspraak zou 2 uur duren en dan kwam de verplaatsing er nog bij. Dus stelde ik haar voor een halve dag vrijaf te nemen. Achteraf voelde ik me daar slecht bij. Ze is een highperformer en werkt vaak 's avonds laat of in het weekend door. Bovendien ga ik ook zelf al eens naar de kapper tijdens de week, al duurt dat bij mij maar 20 minuten ( lacht). Voortaan beslist iedereen zelf wanneer hij naar de kapper gaat en vakantie neemt. We willen niet babysitten op onze mensen, maar elkaar als volwassenen behandelen." De maatregel is nog maar pas ingevoerd. Daarom kan DESelect nog geen cijfers geven over hoeveel vakantie er wordt genomen. Een van de meest verregaande manieren om werknemers te betrekken bij het bedrijf, is hen aandelen te geven. In de Verenigde Staten zag Anthony Lamot hoe een aandelenpakket daar als onderdeel van het loon een onmisbaar instrument is in de concurrentie om talentvolle medewerkers aan te trekken. In Europa is het moeilijk aandelenopties te geven aan werknemers vanwege de fiscale gevolgen en de administratieve rompslomp die ze meebrengen. Dat geeft Europese bedrijven een competitief nadeel tegenover Amerikaanse, zeker nu techbedrijven steeds vaker wereldwijd mensen rekruteren en Amerikaanse bedrijven Europese softwareontwikkelaars het hof maken. "Al onze werknemers krijgen nu aandelenopties", zegt Lamot. "Als ze aandeelhouder zijn, zien medewerkers zelf het bredere plaatje. Het is ook goed voor ons retentiebeleid." Meer en meer Europese landen, waaronder Spanje en Duitsland, sleutelen aan hun wetgeving om aandelenopties aantrekkelijker te maken. "België is helaas een van de landen die daarin het slechtst scoren, zoals een studie van het durfkapitaalfonds Index Ventures heeft aangetoond", stelt Lamot vast. "Bij het toekennen van aandelenopties worden medewerkers meteen belast. Aan de andere kant is België een van de weinige landen zonder meerwaardebelasting wanneer je die aandelen verkoopt." Lamot pleit ervoor de belasting bij de toekenning van de aandelenopties te laten vallen en te kiezen voor een belasting bij de verkoop. "Niet alleen brengt dat meer op voor de overheid, het maakt ons land ook competitiever." En het verhoogt de betrokkenheid van het personeel. De toewijding van zijn Oekraïense medewerkers is op dit moment overigens bijzonder groot, merkt Lamot nog op: "Een medewerker die in het begin van de oorlog nog in Charkov zat, werkte door omdat het voor afleiding zorgde, en de dag van de invasie gaf een Oekraïense collega in Antwerpen nog een demo voor een belangrijke klant. De Oekraïners tonen gigantisch veel karakter in hoe ze met deze situatie omgaan. Dat inspireert mij als bedrijfsleider enorm."