Directeur Ann Billiau wordt vanaf 1 maart interim-CEO van de spoortnetbeheerder Infrabel. Ze houdt de stoel warm tot de federale regering een opvolger kiest voor de vertrekkende Luc Lallemand. Dat meldt De Tijd dinsdagavond op zijn website.

Directeur Ann Billiau wordt vanaf 1 maart interim-CEO van de spoortnetbeheerder Infrabel. Ze houdt de stoel warm tot de federale regering een opvolger kiest voor de vertrekkende Luc Lallemand. Dat meldt De Tijd dinsdagavond op zijn website.

Na de NMBS met Sophie Dutordoir krijgt ook Infrabel binnenkort een vrouw aan het hoofd. De raad van bestuur van de spoornetbeheerder benoemde dinsdag Ann Billiau tot interim-CEO. Billiau (50) volgt dan Luc Lallemand op. Hij wordt de nieuwe topman van SNCF Réseau, de netbeheerder van de Franse spoorwegen. Lallemand leidde Infrabel sinds zijn oprichting in 2005.

Billiau werkt al sinds de jaren 90 voor het spoor. Ze is al jaren verantwoordelijk voor Traffic Management. Sinds 1 januari draagt Billiau de titel 'chief client officer'. Odgers Berndtson is aangesteld om op zoek te gaan naar een nieuwe Infrabel-CEO. De headhunter moet in maart een lijst met topkandidaten voorleggen.

Directeur Ann Billiau wordt vanaf 1 maart interim-CEO van de spoortnetbeheerder Infrabel. Ze houdt de stoel warm tot de federale regering een opvolger kiest voor de vertrekkende Luc Lallemand. Dat meldt De Tijd dinsdagavond op zijn website.Na de NMBS met Sophie Dutordoir krijgt ook Infrabel binnenkort een vrouw aan het hoofd. De raad van bestuur van de spoornetbeheerder benoemde dinsdag Ann Billiau tot interim-CEO. Billiau (50) volgt dan Luc Lallemand op. Hij wordt de nieuwe topman van SNCF Réseau, de netbeheerder van de Franse spoorwegen. Lallemand leidde Infrabel sinds zijn oprichting in 2005. Billiau werkt al sinds de jaren 90 voor het spoor. Ze is al jaren verantwoordelijk voor Traffic Management. Sinds 1 januari draagt Billiau de titel 'chief client officer'. Odgers Berndtson is aangesteld om op zoek te gaan naar een nieuwe Infrabel-CEO. De headhunter moet in maart een lijst met topkandidaten voorleggen.