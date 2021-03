Enkele grote bedrijven lanceren in samenwerking met Antwerp Management School op 24 maart op een online-event twee charters. Daar zijn twee lerende netwerken aan gekoppeld. De initiatiefnemers hopen dat zo veel mogelijk bedrijven erop intekenen om samen de transitie te maken naar een welzijns- en circulaire economie.

Randstad, AXA, Johnson & Johnson, Golazo en Antwerp Management School (AMS) vormen het groepje trekkers voor de welzijnseconomie. BASF, Port of Antwerp, Brussels Airport, Dox en AMS zijn de stichtende partners voor de groep die werkt aan de circulaire economie. Beide leer- en actiegroepen zijn ontstaan als Sustainable Transformation Groups in de AMS Leerstoel voor Duurzame Transformatie. Het zijn de bedrijven, waarvan sommige hun CEO afvaardigen, die het voortouw nemen, AMS zorgt voor begeleiding en wetenschappelijke onderbouw.De groep voor circulaire economie is sterk gericht op grondstoffen, terwijl bij de welzijnseconomie de mens in de organisatie centraal staat. Beide groepen willen zo veel mogelijk CEO's van bedrijven overtuigen beste praktijken uit te wisselen en elkaar te helpen de omslag te maken van een lineair naar een circulair businessmodel of een meer mensgerichte organisatie te creëren. Dat doet elke groep met een charter, dat op 24 maart wordt voorgesteld op een event. Volgens AMS hebben al tientallen bedrijven toegezegd.De twee charters moeten het startschot betekenen van twee lerende netwerken. "De intiatiefnemende bedrijven hopen via het charter verschillende sectoren en organisaties aan te spreken, van multinationals tot kmo's en kleine start-ups", zegt Rozanne Henzen van het Sustainable Transformation Lab van AMS. Zij begeleidt beide groepen. Bedrijven die het charter ondertekenen, krijgen toegang tot het netwerk en een aantal leersessies.Voor elk van de twee thema's komen er drie onlinesessies. De initiatiefnemende bedrijven, die AMS betalen om deel te nemen aan de Corporate Leadership Groups, geven die sessies mee vorm, zegt Rozanne Henzen van AMS. "Zij hebben inspraak in de onderwerpen die aan bod komen en welke experts worden gevraagd", legt ze uit. "Voor de welzijnseconomie gaat de eerste sessie bijvoorbeeld over veilig werk." Hoe kunnen bedrijven ongevallen of incidenten voorkomen met werkplekprocedures, veiligheidsuitrusting en opleiding? "Bij de eerste sessie voor circulaire economie zal het vooral draaien om hoe om te gaan met verpakkingsafval", zegt Henzen.Bij de sessies zullen experts aanwezig zijn, maar het gaat er vooral om dat organisaties ervaringen met elkaar delen. "Heel wat bedrijven vinden het moeilijk om te beginnen. Wat pak je als eerste aan? Op welke afdeling begin je? Veel bedrijven vergeten ook dat als hun DNA of missie niet past bij circulaire economie, het niet zal lukken. Zo'n transitie brengt veel verandering teweeg. Welk soort lineair businessmodel heb je, welke zijn de bouwstenen? Hoe kun je dat circulair maken? Welke kleine stapjes kun je nu al nemen? Door in het bedrijf een middag met elkaar na te denken over die vragen, maak je al een begin."