De werkloosheidsgraad in de VS is in augustus sneller gedaald dan verwacht, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

De Amerikaanse werkloosheidsgraad is in augustus gedaald naar 8,4 procent tegenover 10,2 procent in juli. De daling was sterker dan verwacht. Analisten gingen uit van 9,8 procent.

Er werden in augustus zowat 1,4 miljoen banen gecreëerd in de Verenigde Staten, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Dat ligt in lijn met de verwachtingen. Ook in juni en juli waren er al jobs bijgekomen.

Volgens het ministerie weerspiegelen de cijfers 'het voortdurende herstel van de economische activiteit, die was gekortwiekt door de coronapandemie en de inspanningen om die in te dijken'.

