De Amerikaanse economie heeft in het eerste kwartaal een krimp opgetekend van 1,4 procent. De afname van het bruto binnenlands product (bbp) komt onverwacht. Analisten van Bloomberg hadden gemiddeld gerekend op 1 procent groei.

Het gaat om een eerste schatting van het Amerikaanse ministerie van Handel. Eind 2021 was er nog sprake van 6,9 procent groei.

De daling is te wijten aan de afnames van private investeringen, export en overheidsuitgaven. Bovendien steeg de import, wat een neerwaarts effect heeft bij de bbp-berekening. De private consumptie, investeringen en vastgoedinvesteringen namen wel toe.

De groeicijfers zijn, zoals gebruikelijk in de VS, 'geannualiseerd'. Daarbij wordt de kwartaalprestatie in vergelijking met het voorgaande kwartaal denkbeeldig doorgetrokken over een periode van een heel jaar. Het cijfer geeft dus weer wat de jaargroei kan zijn als dit tempo nog drie kwartalen aanhoudt.

Om het cijfer vergelijkbaar te maken met de Europese berekeningswijze, moet je het delen door vier, wat een afname met 0,35 procent zou geven. Eurostat geeft vrijdag een eerste raming vrij voor de eerste drie maanden van het jaar.

De Belgische economie is in het eerste kwartaal met 0,3 procent gegroeid tegenover eind 2021, zo bleek eerder op de dag uit een eerste, zogenaamde 'flashraming' van de Nationale Bank. Eind mei volgt een herwerking van het kwartaalcijfer.

Het gaat om een eerste schatting van het Amerikaanse ministerie van Handel. Eind 2021 was er nog sprake van 6,9 procent groei. De daling is te wijten aan de afnames van private investeringen, export en overheidsuitgaven. Bovendien steeg de import, wat een neerwaarts effect heeft bij de bbp-berekening. De private consumptie, investeringen en vastgoedinvesteringen namen wel toe.De groeicijfers zijn, zoals gebruikelijk in de VS, 'geannualiseerd'. Daarbij wordt de kwartaalprestatie in vergelijking met het voorgaande kwartaal denkbeeldig doorgetrokken over een periode van een heel jaar. Het cijfer geeft dus weer wat de jaargroei kan zijn als dit tempo nog drie kwartalen aanhoudt.Om het cijfer vergelijkbaar te maken met de Europese berekeningswijze, moet je het delen door vier, wat een afname met 0,35 procent zou geven. Eurostat geeft vrijdag een eerste raming vrij voor de eerste drie maanden van het jaar. De Belgische economie is in het eerste kwartaal met 0,3 procent gegroeid tegenover eind 2021, zo bleek eerder op de dag uit een eerste, zogenaamde 'flashraming' van de Nationale Bank. Eind mei volgt een herwerking van het kwartaalcijfer.