Amerikaanse bedrijven willen af van de invoerheffingen op staal en aluminium. Ze richten zich daarom tot de nieuwe president van de Verenigde Staten Joe Biden.

Amerikaanse bedrijven willen af van de invoerheffingen op staal en aluminium. Volgens de industriegroep CAMMU worden door de heffingen onder andere familiebedrijven hard geraakt en staan door de tarieven relaties met handelspartners onder druk. Ze richten zich daarom tot de nieuwe president van de Verenigde Staten Joe Biden.

Onder Bidens voorganger Donald Trump werden de heffingen ingesteld. Als reden voor de heffingen gaf Trump onder andere de nationale veiligheid. De Amerikaanse bedrijven willen nu van de heffingen af. Daarbij willen ze graag in gesprek gaan over maatregelen om de Amerikaanse handelsbelangen te beschermen, ook om te voorkomen dat goedkoop Chinees staal en aluminium op de Amerikaanse markt wordt gedumpt.

Als de heffingen in stand blijven, zien producenten zich genoodzaakt om productielijnen stil te leggen. Dit omdat zij niet voldoende staal en aluminium van voldoende kwaliteit voor een redelijke prijs kunnen bemachtigen. Duizenden bedrijven zijn daarvoor aangewezen op de invoer.

Biden zei vorige week dat hij de Amerikaanse tarieven op de invoer van aluminium uit de Verenigde Arabische Emiraten, een belangrijke leverancier, in stand hield. Daarmee draaide hij een lastminutebesluit van Trump terug. Verschillende Amerikaanse staal- en aluminiumproducenten hebben Biden juist gevraagd om niet aan de heffingen te morrelen.

Amerikaanse bedrijven willen af van de invoerheffingen op staal en aluminium. Volgens de industriegroep CAMMU worden door de heffingen onder andere familiebedrijven hard geraakt en staan door de tarieven relaties met handelspartners onder druk. Ze richten zich daarom tot de nieuwe president van de Verenigde Staten Joe Biden. Onder Bidens voorganger Donald Trump werden de heffingen ingesteld. Als reden voor de heffingen gaf Trump onder andere de nationale veiligheid. De Amerikaanse bedrijven willen nu van de heffingen af. Daarbij willen ze graag in gesprek gaan over maatregelen om de Amerikaanse handelsbelangen te beschermen, ook om te voorkomen dat goedkoop Chinees staal en aluminium op de Amerikaanse markt wordt gedumpt.Als de heffingen in stand blijven, zien producenten zich genoodzaakt om productielijnen stil te leggen. Dit omdat zij niet voldoende staal en aluminium van voldoende kwaliteit voor een redelijke prijs kunnen bemachtigen. Duizenden bedrijven zijn daarvoor aangewezen op de invoer. Biden zei vorige week dat hij de Amerikaanse tarieven op de invoer van aluminium uit de Verenigde Arabische Emiraten, een belangrijke leverancier, in stand hield. Daarmee draaide hij een lastminutebesluit van Trump terug. Verschillende Amerikaanse staal- en aluminiumproducenten hebben Biden juist gevraagd om niet aan de heffingen te morrelen.