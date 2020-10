Dat heeft de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij woensdag bevestigd. De onderneming had eerder al aangekondigd dat ze die maatregel zou treffen als er geen akkoord zou worden gevonden over extra overheidssteun.

Zowat 17.500 werknemers zullen op 1 oktober op non-actief worden gezet, aldus de maatschappij. Daarnaast verdwijnen er 1.500 managementfuncties.

CEO Doug Parker houdt de deur wel op een kier. Als de Democraten en Republikeinen de komende dagen een compromis vinden, dan kunnen de getroffen werknemers teruggeroepen worden, zo staat in een mededeling die naar de personeelsleden werd verstuurd.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben van de regering leningen aangeboden gekregen voor in totaal 25 miljard dollar om hen door de crisis te helpen. In ruil engageerden ze zich om tot en met 30 september geen banen te schrappen. Maar de gesprekken over een verlenging van de steun zijn vastgelopen in het Congres.

De luchtvaartsector heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronapandemie.

Zowat 17.500 werknemers zullen op 1 oktober op non-actief worden gezet, aldus de maatschappij. Daarnaast verdwijnen er 1.500 managementfuncties. CEO Doug Parker houdt de deur wel op een kier. Als de Democraten en Republikeinen de komende dagen een compromis vinden, dan kunnen de getroffen werknemers teruggeroepen worden, zo staat in een mededeling die naar de personeelsleden werd verstuurd. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben van de regering leningen aangeboden gekregen voor in totaal 25 miljard dollar om hen door de crisis te helpen. In ruil engageerden ze zich om tot en met 30 september geen banen te schrappen. Maar de gesprekken over een verlenging van de steun zijn vastgelopen in het Congres. De luchtvaartsector heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronapandemie.