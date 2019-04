Ambitieuze neo-bank Revolut start offensief in België

Patrick Claerhout redacteur bij Trends

De Britse start-up Revolut, gespecialiseerd in betalingen in vreemde munten en internationale geldtransfers zonder kosten, start een offensief op de Belgische markt. Zo moet het aantal klanten in België ruim verdubbelen.

STEVEN GECLOWICZ "Wij zijn geen bank, maar we bieden gelijkaardige financiële diensten aan." © Kris Van Exel