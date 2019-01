Ambassadeur Kleine Gazellen Brussel: 87seconds

87 seconden. Dat is volgens specialisten de tijd die een consument bereid is te kijken naar een boodschap. Met dat in het achterhoofd startte Thibaut Dehem in de zomer van 2012 een videocommunicatieagentschap op. Hij kreeg de steun van twee businessangels die samen 40.000 euro startkapitaal inbrachten.

Op dat moment stond videocommunicatie aan de vooravond van een opvallende expansie, maar er waren nauwelijks gespecialiseerde aanbieders op de markt. Voor hun interne en externe video's moesten bedrijven aankloppen bij algemene reclamebureaus. "Thibaut ontwikkelde een gebruiksvriendelijk platform waarop de klant zijn input digitaal kon ingeven. Dat maakte de productie al een pak goedkoper. Op basis van die uitgebreide informatie werd de bedrijfsfilm ontwikkeld", zegt Philip Swinnen, managing director van 87seconds. "Al snel merkten we dat het onlineplatform vooral interessant was tijdens de productie. Voor de briefing gingen we weer de traditionele toer op met meer aandacht voor persoonlijke gesprekken. Zo zijn we geëvolueerd naar een creatief bureau."

Van bij de start lag de focus op multinationals, maar in de klantenportefeuille zitten ook kmo's, ngo's en internationale instellingen. "Die variatie is interessant voor onze medewerkers. Routine krijgt geen kans. Ze komen telkens voor nieuwe uitdagingen te staan", legt Philip Swinnen, die een half jaar na de start aan boord kwam, uit. Creativiteit is een van de grootste troeven van 87seconds en een inspirerende werkomgeving is dan ook cruciaal. Het jonge bedrijf opereert sinds de start vanuit een voormalige squashzaal in de hippe Dansaertwijk.

Naar andere continenten

Al snel ging 87seconds de internationale toer op. Na anderhalf jaar opende het bedrijf een kantoor in Parijs. "We hadden niet echt een internationale strategie, maar plots diende zich een interessante kans aan. We leerden een Franse vrouw kennen die een lokaal kantoor kon uitbouwen en we waagden het erop", vertelt Philip Swinnen. Er volgden later kantoren in Lyon, Genève, Amsterdam en Madrid. Opvallend: het bedrijf realiseerde die spectaculaire groei zonder externe financiering.

"De kantoren werken vrij autonoom", zegt Swinnen. "Dat moet ook, want er zijn cultuurverschillen tussen de landen. Technologisch staat Nederland altijd enkele stappen voor. De communicatie mag daar ook iets meer out of the box zijn terwijl het in België dan weer heel politiek correct moet zijn."

Vorige zomer belandde het bedrijf op een kruispunt. "We stonden al sterk in Europa, maar we voelden ons klaar voor de volgende stap: naar andere continenten gaan. Als partner van enkele multinationals kregen we de vraag die bedrijven wereldwijd te volgen. We hebben er bewust niet voor gekozen samen te gaan met een reclamebureau, want dan zou onze eigenheid verloren gegaan zijn. Onder de vleugels van Datawords kunnen we op onze manier doorgaan."