Toen hij in 2017 de kans kreeg zijn hr-consultancybureau terug te kopen, aarzelde Ivan De Witte niet. De naam Hudson Belgium bleef behouden, de focus verschoof naar innovatie en kwaliteit.

Op ondernemen staat geen leeftijd. Dat bewees Ivan De Witte door twee jaar geleden op 70-jarige leeftijd de CEO en een belangrijke investeerder van Hudson Benelux te worden. Hij richtte het hr-consultancybureau meer dan drie decennia geleden op als De Witte & Morel. In 2001 verkocht hij zijn geesteskind aan het Amerikaanse TMP, dat later werd opgesplitst in de jobsite Monster en de hr-consultant Hudson.

...

Op ondernemen staat geen leeftijd. Dat bewees Ivan De Witte door twee jaar geleden op 70-jarige leeftijd de CEO en een belangrijke investeerder van Hudson Benelux te worden. Hij richtte het hr-consultancybureau meer dan drie decennia geleden op als De Witte & Morel. In 2001 verkocht hij zijn geesteskind aan het Amerikaanse TMP, dat later werd opgesplitst in de jobsite Monster en de hr-consultant Hudson. Eind 2017 gaf het beursgenoteerde Hudson aan te willen desinvesteren. "De consultancy-activiteiten, zoals de rekrutering en het talentmanagement van hogere profielen, waren te verschillend van het hoofdzakelijk transactionele model. Dankzij mijn aanwezigheid in het dagelijkse bestuur was ik snel op de hoogte van de plannen. Ik kwam in actie om de Benelux-activiteiten weer in handen te krijgen", vertelt Ivan De Witte. Het was een race tegen de klok om de managementbuy-out met een waarde van 24,7 miljoen dollar rond te krijgen. Het tienkoppige managementteam stapte mee in het project en kreeg daarbij de steun van Vectis Private Equity, een durfkapitalist die een minderheidsbelang nam. "De periode in Amerikaanse handen was heel leerrijk en belangrijk", blikt Ivan De Witte terug. "We waren een onderdeel van een Angelsaksische beursgenoteerde groep en dat had invloed op onze organisatie. Onze medewerkers moesten een cultuuromslag maken van lokaal naar globaal denken, maar dat is vlot verlopen. De overname heeft ons geholpen het bedrijf voort te professionaliseren." Anno 2020 is Hudson Belgium helemaal klaar om op eigen benen door te gaan. De organisatie telt 285 medewerkers, die vorig jaar een omzet van 36,8 miljoen euro realiseerden. "Onze werkwijze is niet fundamenteel veranderd, maar de focus ligt nu nog veel meer op innovatie, kwaliteit en klantentevredenheid. De nieuwe situatie voelt wel aan als een bevrijding van de stringente Amerikaanse druk op de groei en de bedrijfskasstroom. Dat geeft het ondernemerschap in ons bedrijf een extra boost", aldus Ivan De Witte. Na al die jaren in de sector heeft de Oost-Vlaming een eigen visie op de arbeidsmarkt ontwikkeld. "Elke organisatie heeft twee cruciale motoren: de financiële middelen en het menselijke kapitaal. In financiering is wereldwijd al heel wat expertise opgebouwd en daar zie ik nog weinig innovatie mogelijk. Het menselijke kapitaal is daarentegen nog gedeeltelijk een braakliggend terrein. Het potentieel is enorm. Hr beperkt zich niet alleen tot rekrutering, assessments organiseren of motiverende salarissystemen opzetten. Een hr-dienstenleverancier kan vooral het verschil maken door een geïntegreerd advies te geven waardoor de waarde van het menselijke kapitaal fundamenteel verhoogt." Rekrutering en selectie blijft een belangrijke poot van Hudson Benelux. Met die activiteit begon ook alles voor Ivan De Witte. "Door de grote invloed van de digitalisering en de sociale media is de jongste decennia heel wat veranderd. Het is belangrijk gebruik te maken van diverse kanalen om kandidaten te bereiken. We zijn trots dat Hudson beschikt over waarschijnlijk de grootste database van talent in België. We hebben door de jaren heen sterk geïnvesteerd in digitalisering en sociale media, maar we blijven ook geloven in de kracht van de printmedia." Rekrutering valt of staat met de screening van de kandidaten. Hudson ontwikkelde daarvoor een eigen methode. "We kijken niet meer alleen naar de competenties van de kandidaten, maar besteden steeds meer aandacht aan de culturele match met de organisatie. De impact van cultuur op de prestaties wordt fors onderschat", zegt De Witte, tevens de voorzitter van de voetbalploeg AA Gent. Hij trekt graag de parallel tussen het voetbal en de bedrijfswereld. "De voetbalcarrière van Sven Kums is de perfecte illustratie van mijn stelling. Tijdens zijn eerste periode bij AA Gent speelde hij de pannen van het dak en dat leverde hem de Gouden Schoen op. Daarna trok hij naar het buitenland en naar Anderlecht, clubs waar een andere cultuur heerst. Hij vond er zijn draai niet. Vorige zomer keerde hij terug naar de Ghelamco Arena en hij schittert weer als voorheen." De war for talent woedt met volle kracht en de krapte op de arbeidsmarkt laat zich voelen in de rekrutering. "We hebben gelukkig een sterk uitgebouwde interne hr-dienst die mooie resultaten boekt", aldus Ivan De Witte. "Daarnaast doen we ons best om rechtstreeks contact te houden met kandidaten op allerlei evenementen. We onderhouden goede relaties met de universiteiten en de hogescholen. Ik was vijftien jaar lang gastdocent bij de Vlerick Business School, die nog altijd een sterke partner is. De jongeren kennen ons. Hudson heeft een goede reputatie opgebouwd als opleidingsinstituut."